Como cierre de las vacaciones de invierno, la FAS proyectó una película a niños de la Jurisdicción Cinco

Además, durante el año, la fundación brinda variados servicios a la comunidad educativa de la zona, como clases de apoyo, de baile y otras acciones que son abordadas y desarrolladas por su equipo interdisciplinario.

En la tarde de este viernes 24, en el barrio Antenor Gauna, la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), dirigida por la arquitecta Blanca Denis, cerró el ciclo vacacional con la proyección de una película destinada a niños de 15 centros comunitarios pertenecientes a la Jurisdicción Cinco. En este sentido, destacó que la función “además de entretener dejó un claro mensaje de reflexión y aprendizaje”.

“En este último día de vacaciones muchos niños disfrutaron de la proyección de la película Toy Story”, comentó Denis a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), quien además precisó que al finalizar la función “se conversó sobre qué trató y la enseñanza que les dejó”.

“Toy Story es una película que relata la relación entre los juguetes tradicionales (los de antes) y los actuales que están vinculados con la tecnología y el mundo virtual”, explicó y ahondó que la reflexión final fue “que el uso de las redes y de la tecnología en general no son malas si se las usa de manera responsable”.

En este sentido, sintetizó que la finalidad de cerrar las vacaciones invernales con esta proyección cineasta “fue para dejarles una enseñanza, entretenerlos y regalarles una tarde de compartir y de conocerse entre ellos”.

Finalmente, Denis recordó que la fundación trabaja durante todo el año y brinda “diferentes tipos de propuestas para toda la comunidad”.

“Las puertas de la FAS siempre están abiertas. Tenemos el club digital, clases de apoyo para los niños en edad escolar y además se cuenta con áreas de psicología, psicopedagogía destinadas a estudiantes de la zona y abordadas por profesionales del equipo interdisciplinario de la fundación”.







