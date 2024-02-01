La Policía recuperó herramientas y detuvo a dos hombres por distintos hechos delictivos

Son los resultados de investigaciones por “Hurto” y “Lesiones en contexto de violencia de género”

Policías de la Comisaría Comandante Fontana, dependiente de la Unidad Regional Dos, detuvieron a dos hombres, recuperaron bienes sustraídos y avanzaron en la investigación de causas judiciales por distintos delitos.

Uno de los procedimientos se realizó este jueves último, en el marco de una investigación por la sustracción de herramientas de un domicilio particular, que derivó en una causa por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Como resultado de las tareas investigativas, los efectivos aprehendieron a un joven de 25 años, señalado como presunto autor del hecho, y secuestraron los elementos denunciados como sustraídos.

Posteriormente, el damnificado se presentó en sede policial, reconoció los bienes secuestrados como de su propiedad y todo quedó a disposición de la Justicia.

Por otra parte, en el marco de una causa por “Lesiones en contexto de violencia de género”, uniformados de la dependencia detuvieron a un hombre de 51 años, acusado de agredir físicamente a su expareja en la vía pública.

La víctima fue examinada por el médico de turno del Hospital de Comandante Fontana y inició la causa judicial, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Luego de las tareas investigativas, el presunto agresor fue aprehendido en la vía pública y trasladado a la dependencia policial para las actuaciones procesales.

Ambos detenidos fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.



