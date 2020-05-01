Martín Sotelo celebró el día de la Independencia Argentina

El presidente del Concejo Deliberante de El Espinillo, CP Martín Sotelo, saludó a la Patria al cumplir esta 210 años de su Independencia.

El edil justicialista expresó:

"Hoy celebramos el orgullo de ser argentinos, pero sobre todo, el valor de nuestra identidad como pueblo. Ser independientes es defender nuestra tierra, nuestra cultura y el esfuerzo de cada familia formoseña que se levanta día a día a trabajar por el futuro de sus hijos.

La patria se construye desde el interior, con unión, solidaridad y comunidad organizada. Sigamos caminando juntos, con el corazón puesto en nuestro suelo y la bandera bien alta".



