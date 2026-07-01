Los Gimnasios Terapéuticos retomaron sus actividades

En sus cinco sedes capitalinas y el resto del territorio provincial.

Este lunes 27, en coincidencia con el regreso a las aulas, los Gimnasios Terapéuticos retornaron a sus actividades de forma masiva en todas las sedes de la provincia.

Al respecto, la licenciada Leonor Lotto, responsable del Gimnasio que funciona en el Estadio Centenario expresó que “estamos muy contentos” por la participación de la comunidad en este “primer día post vacaciones”.

Asimismo, dijo que, en esta segunda etapa del año, se están “preparando con todo” porque “tenemos muchas actividades” ya que, además de estos espacios, “se vienen los Juegos Evita” en los próximos meses.

Respecto a los Gimnasios, la referente dijo que son espacios de gimnasia, en algunos horarios adaptados para quienes tienen limitación en la movilidad; y de rehabilitación, tanto traumatológica como neurológica.

“Así que invitamos a todos los que tengan ganas de venir a participar, a mejorar su calidad de vida a los gimnasios terapéuticos, las puertas están abiertas”, expresó.

A su vez, recordó que, en la ciudad capital, hay cinco sedes: en el Centro Comunitario de la Nueva Formosa, que está hace un año; en la EPET N°7, en el Cincuentenario, en el Polideportivo del barrio La Paz y en el Estadio Centenario.

“Los asistentes vienen, van sumando conocimiento y ellos mismos en su casa los van haciendo los días que no vienen acá. Y durante las vacaciones nos comentaron que estuvieron haciendo, es más, se juntan entre ellos y hacen las actividades en sus casas, en la plaza o en algún parque”, señaló.

Al finalizar, Lotto precisó los días y horarios de despliegue: lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 horas.



