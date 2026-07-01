El Gobernador se reunió con las nuevas autoridades del Colegio Público de Arquitectos

Desde el Gobierno de Formosa se reafirmó el compromiso de seguir trabajando de manera articulada con las instituciones profesionales.

En la mañana de este lunes 27, el gobernador Gildo Insfrán recibió en Casa de Gobierno a las nuevas autoridades del Colegio Público de Arquitectos de la provincia de Formosa, quienes realizaron una visita institucional.

Durante el encuentro dialogaron sobre cuestiones relacionadas al ejercicio profesional de la arquitectura y su vinculación con las obras que desarrollan tanto el Estado provincial como las iniciativas privadas.

Desde el Gobierno de Formosa se reafirmó el compromiso de seguir trabajando de manera articulada con las instituciones profesionales, “valorando su contribución para seguir impulsando el desarrollo sostenible y el crecimiento de la provincia”, subrayó el gobernador Insfrán tras la reunión.



