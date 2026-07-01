El Partido Intransigente participó del acto homenaje a Evita

El Partido Intransigente que en Formosa preside el profesor Luis Recalde, dijo presente este domingo en horas de la tarde en los actos conmemorativos al 74° aniversario del paso a la inmortalidad de Evita. Dirigentes y militantes acompañaron a las autoriades gubernamentales y partidarias en el homenaje del pueblo formoseño a la "Abanderada de los humildes", valorando su profundo impacto en la historia social y los derechos de las mujeres.

"Evita vivirá por siempre en el corazón de cada Trabajador y Trabajadora y su legado nos acompañará eternamente. Ella, acompañó a Juan Domingo Perón durante su gobierno y desarrolló una intensa labor social a través de la Fundación Eva Perón, impulsando escuelas, hogares de ancianos, colonias de vacaciones y otras obras destinadas a los sectores más vulnerables. En Formosa lo hacen nuestro gobernador Gildo Insfrán y nuestro intendente Jorge Jofré", destacó desde el acto el profesor Luis Alberto Recalde.

"Eva fue una mujer que despertó amores maravillosos y odios terribles, como todos los que vienen a cambiar las cosas; como ocurre en la actualidad con nuestros gobernantes, por eso no debemos bajar los brazos, debemos continuar militante el modelo de provincia y el modelo de ciudad para impedir que la derecha recalcitrante se apodere de nuestro territorio y todo lo que logramos hasta el momento", exhortó Recalde.

"Honramos a Evita con otro Finde Intransigente, en nuestro comedor con los vecinos, siempre en la lucha, con quienes más necesitan, y acompañando también en el acto conmemorativo del 74 aniversario del paso a la Inmortalidad de la compañera Evita", expresó finalmente.



