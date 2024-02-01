La Policía secuestró nueve motocicletas por escapes adulterados y ruidos molestos

Los controles se desplegaron en distintos sectores para preservar el orden público y la tranquilidad de los vecinos

Efectivos de la Unidad Regional Tres, en forma conjunta con personal de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, secuestraron nueve motocicletas que circulaban con caños de escape modificados, durante controles preventivos realizados en distintos puntos de la segunda ciudad.

Los procedimientos se concretaron en la tarde del jueves último, en el marco de los operativos que la Policía desarrolla para fortalecer la seguridad vial, verificar motos de diferentes cilindradas y prevenir conductas que alteren la tranquilidad pública.

Durante las tareas de control, los uniformados detectaron motocicletas con escapes adulterados, conocidos comúnmente como “roncadores”, que generaban ruidos molestos y ocasionaban intranquilidad en los vecinos.

Ante estas infracciones, se labraron las actuaciones y los rodados fueron secuestrados preventivamente por transgredir la normativa vigente, en el marco de la ordenanza municipal y la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Desde la Jefatura de Policía se instó a los conductores a no modificar los escapes originales de las motocicletas y a circular con la documentación obligatoria, respetando las normas de tránsito y la convivencia ciudadana.

A todo esto, se comunica a la comunidad en general que los controles continuarán en distintos puntos y horarios, con el objetivo de sacar de circulación rodados en infracción y evitar maniobras o ruidos que afecten la seguridad y el descanso de los vecinos.



