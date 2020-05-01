“Lo que está construyendo Milei es una colonia, la antítesis de lo que se firmó en Tucumán en 1816”

En el marco del acto por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia, la diputada nacional, licenciada Graciela de la Rosa, dialogó con AGENFOR y analizó con profunda preocupación la gestión del presidente Javier Milei, advirtiendo de manera tajante que sus políticas representan la “antítesis” de la gesta de 1816.

“Lo que está construyendo el presidente Milei es una colonia, no es la Patria. Es la antítesis de lo que firmaron en la famoso Acta de Independencia en 1816”, aseguró De la Rosa.

La funcionaria nacional explicó que el desolador panorama actual encuentra su principal limitante en la sumisión financiera. “No hay independencia económica. El enorme endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que es el más alto del mundo, tiene como consecuencia que ellos definen las políticas económicas, sociales y monetarias de la Argentina”, sentenció.

Y advirtió que “todas las leyes que envía el presidente Mileiu tienen que ver fundamentalmente con la extranjerización de las tierras, de los activos estratégicos y de los glaciares”.

Para la diputada nacional, las políticas del centralismo tienen resultado “en la calle, en la gente de carne y hueso”, lamentando que “lo que estamos viendo es que la pobreza aumenta, que la gente se endeuda más y que no le alcanza para llegar a fin de mes, mientras cierran PyMEs todos los días y hay despidos masivos”, describió con preocupación.

Al ser consultada sobre las recientes advertencias presidenciales de “apagar el Estado” si no se aprueba el próximo presupuesto, De la Rosa fue tajante: “El Estado ya se apagó hace rato para las políticas sociales, para la educación, para la ciencia y tecnología. Se apagó el presupuesto para los docentes, los enfermeros, la salud pública y la discapacidad”.

“El único pobre que conocimos en este tiempo que pasó de la pobreza a la riqueza es Manuel Adorni”, expuso y resaltó que “los supuestos logros maravillosos que dice el Presidente no existen; no hay equilibrio fiscal, sino un déficit que ya marcó el propio FMI”.

Recorte a las provincias y a la educación

En vísperas del debate por las proyecciones presupuestarias del año entrante, la licenciada reveló que “dentro de la información que mandaron de la ejecución presupuestaria, lo que más se ajustó son las transferencias a las provincias. Además de haber estado congeladas, se recortaron en la ejecución real en más de un 40%”, detalló a AGENFOR.

Finalmente, desmitificó los dichos vertidos por el jefe de Estado en la Casa Histórica de Tucumán marcando que “Milei se atrevió a decir que los resultados de las pruebas Aprender tienen que ver con su gestión, olvidándose de que si hay un presupuesto que se redujo en la Argentina es el de educación, ciencia y tecnología, con una caída de más del 50%. Esa es la cruda realidad que estamos viviendo”, concluyó.



