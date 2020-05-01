El gobernador Insfrán encabezó el acto por el 210° Aniversario de la Independencia Nacional

Un 9 de julio de 1816, el Congreso General Constituyente, reunido en San Miguel de Tucumán, proclamó la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata de la monarquía española y de cualquier otra dominación extranjera.

En una jornada cargada de fervor patrio, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán presidió este jueves 9, el acto oficial para celebrar el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, en el Mástil Municipal de la ciudad capital.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia María Fernández; el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Armando Felipe Cabrera; el intendente de la ciudad capital, Jorge Jofré; el jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreira; el jefe de la Guarnición del Ejército de Formosa, coronel Gustavo Insaurralde.

También participaron legisladores, funcionarios del PEP, delegaciones de establecimientos educativos y abanderados de las fuerzas de seguridad y policiales.

En el inicio de la ceremonia, se realizó el izamiento de los pabellones nacional y provincial, a cargo del gobernador Insfrán, acompañado por el Vicegobernador, la presidenta del STJ, el intendente de la ciudad capital y el jefe de la Guarnición del Ejército de Formosa, a los sones de las bandas de músicas del Regimiento de Infantería de Monte 29 y de la Policía de Formosa.

Posteriormente, Tiziano Viconi, estudiante de la EPEP N° 331 “Amalia Valentina Parola”, conmovió a los presentes al interpretar la poesía titulada “Libres para construir el futuro”, de autor anónimo. Tras el emotivo recitado, hizo uso de la palabra el ministro de Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez.

Custodiar la Patria

Ante el gobernador Gildo Insfrán y las autoridades presentes, el funcionario afirmó de manera categórica que “la Patria de los argentinos no está en venta” y que la Argentina constituye “una herencia sagrada que debemos custodiar”.

Asimismo, señaló que “la historia de la Independencia Argentina es, en su esencia más profunda, la historia de la lucha incesante de nuestro pueblo por conquistar y defender su soberanía”, asegurando que “nuestra Nación no se inventó por decreto, sino que se forjó con el sudor, la fe y la sangre de generaciones de argentinos que se negaron a ser esclavos y vasallos de toda otra dominación extranjera”.

El Ministro expuso que, hasta nuestros días, persiste el relato de una pugna entre dos proyectos de país: “el de aquellos que perseguimos la liberación nacional y aquellos que buscan someternos a la dependencia colonial”.

En esa línea, resaltó que “esa voluntad de ser libres se forjó expulsando las invasiones inglesas en 1806 y 1807, se institucionalizó en el Congreso de Tucumán y se hizo epopeya continental con el general San Martín frente a los intentos realistas de recuperar el poder de la metrópoli”.

También recordó hitos de resistencia como la Vuelta de Obligado y la declaración de la independencia económica en 1947 bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, bajo la doctrina de que “el capital debe estar al servicio del pueblo y no sometido a la usura internacional”.

Al analizar el escenario geopolítico y económico actual, Rodríguez advirtió sobre las nuevas formas de coloniaje impulsadas por el capital financiero transnacional y un modelo centralista de exclusión basado en el individualismo. “Quieren convencernos de que la única salida es el ‘sálvese quien pueda’, pero nosotros sabemos que la única salvación posible siempre es en comunidad. Nadie se salva solo”, enfatizó.

“Frente a esta política de entrega, aquí en Formosa, bajo la conducción estratégica del gobernador Gildo Insfrán, oponemos un modelo de soberanía popular que se niega a entregar nuestra tierra y se niega a entregar el destino de nuestra gente como sacrificio”, expresó Rodríguez y añadió que “esta soberanía se asienta sobre la firmeza de la voluntad política del Modelo Formoseño”.

Por eso, instó a “no olvidar de dónde venimos” y remarcó que, “Insfrán, al asumir los destinos de Formosa tomó la decisión política de recuperar la independencia económica provincial, sosteniendo más de dos décadas de superávit fiscal”.

Y aseguró que “esa independencia económica es la clave de nuestra transformación”, enumerando los logros palpables en infraestructura vial, conectividad, manejo de recursos hídricos, escuelas, hospitales de excelencia y viviendas dignas.

De esta manera, ponderó los pilares del desarrollo autónomo formoseño, destacando la soberanía alimentaria garantizada por las familias rurales del PAIPPA, el salto histórico de la industria biosiderúrgica para evitar ser una “simple factoría extractivista”, la salud pública con tecnología de punta en medicina nuclear y la formación de los jóvenes en carreras estratégicas, porque “un pueblo que humana y tecnológicamente está formado, difícilmente será sometido”, afirmó.

Al finalizar, el funcionario enfatizó en que “el arte de los que responden a intereses foráneos es desmoralizar y entristecer a nuestra gente”, sin embargo “nosotros venimos a defender nuestra provincia y nuestra Patria con la alegría de saber que estamos del lado correcto de la historia”, expresó.

“Pongamos a la Argentina al hombro con orgullo y firmeza. Demostremos desde este costado norte de la Patria, que la voluntad de ser libres e independientes sigue más viva que nunca”, concluyó.

Terminado el discurso del Ministro, se dio por finalizado el acto con el tradicional retiro de las banderas de ceremonia portadas por los alumnos de los distintos establecimientos educativos. Del mismo modo, hicieron lo propio los abanderados y escoltas de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad, marcando el cierre de la ceremonia conmemorativa.



