Las Pruebas Aprender reivindican a la educación pública de Formosa

Desde el Ministerio de Cultura y Educación destacaron que detrás de estos indicadores hay una política educativa sostenida que fortalece la escuela pública, acompaña las trayectorias escolares y reduce el impacto de las desigualdades socioeconómicas.

Los resultados de las Pruebas Aprender volvieron a poner en valor al sistema educativo de Formosa. La provincia fue una de las cuatro jurisdicciones del país que superó la media nacional en los desempeños de Lengua y Matemática, lideró los resultados del NEA y, además, registró la menor brecha socioeconómica del país en Lengua y la segunda más baja en Matemática.

En las evaluaciones nacionales, los estudiantes formoseños alcanzaron un 77% de desempeño Satisfactorio y Avanzado en Lengua, por encima del promedio nacional de 76,9%, mientras que en Matemática lograron un 57,3%, superando también la media del país, que fue del 55%.

El ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, afirmó: “Estos resultados reflejan la robustez del sistema educativo formoseño. A través de políticas públicas sostenidas en el tiempo el nivel socioeconómico no condiciona el desempeño escolar. Formosa es la provincia con la menor brecha socioeconómica en Matemática (4,6%) y la segunda con el menor porcentaje en Lengua (12,1%)”.

El desempeño cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que el 90,2% de los estudiantes evaluados asiste a escuelas públicas, consolidando a este sistema como un verdadero igualador de oportunidades. A ello se suma la equidad territorial alcanzada por la provincia, ya que los estudiantes de escuelas rurales también obtuvieron resultados destacados.

Desde la cartera educativa explicaron que estos logros son el resultado de una política sostenida que articula continuidad pedagógica, inversión en infraestructura tecnológica, conectividad mediante la red provincial de fibra óptica, interconexión de establecimientos educativos, distribución de materiales didácticos y un fuerte compromiso docente. Por ello, remarcaron que los indicadores no representan un hecho aislado, sino la consolidación de una mejora constante en los aprendizajes.

Esa evolución también se refleja en la comparación histórica de los resultados. En Lengua, el porcentaje de estudiantes con desempeño Satisfactorio o Avanzado pasó del 53,6% en 2021 al 77% en 2025, mientras que en Matemática creció del 55% al 57,3% durante el mismo período.

Otro dato que sobresale es el alto nivel de participación en el operativo nacional. Un total de 10.601 estudiantes, equivalente a cerca del 89,8% de la matrícula provincial de sexto grado y 98,4% de participación de escuelas, rindieron las evaluaciones evidenciando el compromiso de la comunidad educativa con este proceso. Los resultados obtenidos distinguen el trabajo docente, que diariamente se aboca a fortalecer el vínculo pedagógico y acompañar a los alumnos en el aprendizaje. Al respecto el ministro de Cultura y Educaciónresaltó el rol de la familia en el acompañamiento de sus hijos, constituyendo estos dos aspectos pilares del sistema educativo provincial.

Vinculado a la labor de los y las educadoras, se valoró especialmente el contexto en el que se formó la cohorte evaluada, ya que los alumnos que participaron de las Pruebas Aprender iniciaron la escuela primaria en plena pandemia de COVID-19, marco en el que muchos docentes, sobre todo en zonas rurales, iban casa por casa para dejar las tareas y asegurar la continuidad del adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje.

IPP

Las autoridades también señalaron como un factor clave el trabajo del Instituto Pedagógico Provincial (IPP), encargado de la capacitación permanente de los docentes en todo el territorio. Gracias a ese despliegue, los educadores de las zonas más alejadas acceden a las mismas herramientas pedagógicas que quienes trabajan en los principales centros urbanos, fortaleciendo la equidad educativa en toda la provincia.

Asimismo, desde el Ministerio remarcaron que las Pruebas Aprender se desarrollan bajo estrictos protocolos establecidos por el Consejo Federal de Educación. En la edición 2025, además, el operativo contó con la presencia de veedores externos y de autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación, incluida la directora nacional de Evaluación, quienes recorrieron escuelas formoseñas y supervisaron el desarrollo de las pruebas.

Finalmente, las autoridades agradecieron el compromiso de directivos, docentes, equipos técnicos y, especialmente, de las familias formoseñas, al considerar que su acompañamiento resulta fundamental para seguir consolidando una escuela pública que reduzca desigualdades, fortalezca las trayectorias educativas y continúe siendo la principal herramienta de igualdad de oportunidades y ascenso social para las nuevas generaciones.



