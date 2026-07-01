En 2025, Formosa logró un superávit financiero del 1,2%, acumulando así 24 años de equilibrio en las cuentas públicas

En cambio, 14 provincias registraron un déficit financiero el año pasado.

El ajuste fiscal del Gobierno nacional impacta de manera cada vez más contundente en las cuentas públicas de las provincias. En efecto, 14 provincias han mostrado un déficit financiero el año pasado.

La partida que sufrió mayor recorte, en términos reales, es, sin dudas, la de las transferencias no automáticas que, en mayo de 2026, presentaron una caída real interanual del 35%; que, si se toma como referencia temporal el inicio de la actual gestión nacional, se observa un deterioro en términos reales del 83%.

En ese contexto, desde la consultora Politiké explicaron que hay nueve provincias con superávit, entre las cuales está Formosa, que en 2025 logró un superávit financiero del 1,2%, acumulando así 24 años de equilibrio en las cuentas públicas.

Inscripciones iniciales de motos

Por otra parte, en el mes de junio del 2026 las inscripciones iniciales de motocicletas en Formosa experimentaron un aumento del 115,5% en su comparación con el mismo mes del año 2025, siendo de esta manera la tercera provincia que mayor crecimiento interanual experimentó en el país. Mientras que se ubica tercera en el Norte Grande y primera en la región del NEA, superando ampliamente el promedio nacional del 43,7%.

Ejecución presupuestaria del Gobierno nacional

Al analizar la ejecución presupuestaria al 3 de julio, la realidad es inocultable: existe una subejecución sistemática en casi la totalidad de los servicios estatales (25 en total), con una excepción que brilla por su obscenidad: el pago de la deuda pública.

Es alarmante que el servicio de la deuda ya haya devengado el 66,40% de su presupuesto anual, mientras que la Educación apenas llega al 49,59%, la Salud queda rezagada en un 44,25%. Esta situación no es accidental. Es el resultado de una gestión que combina la caída del consumo con la quita de impuestos a los grandes contribuyentes.

En lugar de proteger a la población, el Ejecutivo se ha "obligado" a sí mismo a entrar en un espiral de toma de deuda constante y pagos ajustados. Estamos ante el regreso de un esquema clásico en los regímenes liberales argentinos: la priorización del capital financiero sobre los servicios que tienen un impacto directo y vital en la vida de los ciudadanos.

El Superávit Primario y los Pasivos Ocultos del Tesoro

El superávit primario, bandera política del Gobierno nacional, entre los meses de enero y abril del corriente año, ha tenido un resultado acumulado de $ 8,56 billones (incluyendo $ 1,2 billones producto de privatizaciones). Vale destacar que el mencionado superávit fue consecuencia del gran ajuste que el presidente Javier Milei lleva a cabo desde que asumió el cargo en diciembre de 2.023.

Existe un debate entre economistas sobre la veracidad del superávit fiscal, ya que algunos aducen que si se contabiliza el costo de intereses de la deuda acumulada, el superávit financiero no existiría.

La denominada contabilidad creativa del gobierno nacional este año oculta un total de $20,99 billones en intereses otorgados no registrados durante los cuatro primeros meses del este año. Durante este año la acumulación de intereses capitalizables está cercana a triplicar al superávit primario.

Lo que antes era el déficit cuasi fiscal del BCRA (mayor cantidad de pasivos que de activos) en la actualidad son intereses a pagar no registrados por el Tesoro. Por lo tanto, para el pago de los mismos se utiliza o utilizaría dinero obtenido del superávit primario.

Ventas Minoristas Pymes

En junio las ventas minoristas pymes cayeron -1,3% interanual. Además, al observar la comparación interanual de meses anteriores se puede apreciar que desde mayo del 2025 las ventas fueron de saldo negativo hasta junio del 2026. Por otra parte, al visualizar las ventas minoristas pymes por rubro, se puede ver que la mayoría de estos tuvieron caídas intermensuales, en donde el rubro de mayor caída fue “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” con el -4,6%.

Administración Pública Nacional

De acuerdo con el informe publicado por el INDEC, la dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN), las empresas y sociedades del Estado continuó reduciéndose durante mayo de 2026, consolidando la tendencia descendente observada desde mediados del año anterior. La planta total alcanzó las 273.365 personas, lo que representa una disminución del 0,5% respecto de abril y una caída interanual del 6,1%.

La mayor reducción se registró en la Administración Pública Nacional, cuya dotación cayó 0,7% en la comparación mensual y 6,6% respecto de mayo de 2025. Por su parte, las empresas y sociedades del Estado también redujeron su personal, con una baja del 0,2% mensual y del 4,8% interanual.

Dentro de la APN, la Administración Descentralizada fue el segmento más afectado, con una disminución del 1,0% respecto de abril y del 7,1% interanual. Le siguió la Administración Centralizada, con caídas del 0,6% mensual y del 5,9% interanual. En tanto, la Administración Desconcentrada mostró una variación mensual prácticamente estable (-0,4%), aunque mantuvo una reducción interanual del 7,1%. Finalmente, los Otros Entes no registraron cambios respecto del mes anterior y presentaron una disminución del 3,7% en la comparación interanual.











