La UPLaB ofició de sede de un encuentro de productores paipperos cooperativistas de Formosa

Durante el encuentro de reflexión y organización acerca del trabajo colectivo y el compromiso con el bien común, además, se presentó la empresa social Paippera.

La Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), ubicada en la localidad lagunense del Departamento Pilcomayo en el kilómetro 1352 de la Ruta Nacional N° 86, fue escenario de un encuentro de paipperos cooperativistas de la provincia de Formosa, quienes llevaron adelante su asamblea general ordinaria en la mañana de este miércoles 8.

Dentro de ese espacio también se llevaron a cabo otras actividades de vinculación generadas desde esa casa de estudios, en conjunto con varios organismos del Gobierno de Formosa, con la finalidad de fortalecer la identidad de la cooperativa de trabajo de productores paipperos como una empresa social, en el marco de los 30 años del PAIPPA.

Durante el encuentro de reflexión y organización acerca del trabajo colectivo y el compromiso con el bien común, además, se presentó la empresa social Paippera. En la apertura a las 8, se sirvió un desayuno y posteriormente se escucharon las palabras de bienvenida del rector de la UPLaB, Adrián Muracciole, así como del coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco.

El rector expresó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) su alegría por haber sido elegida esta institución para llevar adelante una “muy importante vinculación con los pequeños productores paipperos”, recordando justamente que ellos son una parte fundamental de la Universidad, que nace con el IUF en el 2009.

Con el pasar del tiempo esta casa de estudios fue creciendo a partir del impulso que cobró este proyecto del gobernador Gildo Insfrán, el cual “fue muy ambicioso” a tal punto que “hoy los resultados son tener una institución consolidada con carreras muy importantes, entre ellas, la Ingeniería en Producción Agropecuaria, pero también Medicina, Enfermería., Turismo y Ambiente”, puso en relieve.

Así, gracias a esta oportunidad, acentuó que “muchos hijos de productores se convirtieron en la primera generación de estudiantes y graduados en sus familias”, pero, especialmente, hizo hincapié en lo “fundamental” que es la vinculación.

Puesto que ella permite, por un lado, “conocer la realidad productiva de la provincia de Formosa”, desde donde, por el otro, se obtienen “los insumos para los trabajos de investigación y formación académica como de extensión”, subrayó. “Por eso estamos muy contentos de recibir a los productores”, realzó Muracciole.

Y agregó que ellos “tuvieron oportunidad de conocer cuáles son los ensayos que se están haciendo en la UPLaB en los distintos cultivos, los cuales se realizan en diferentes momentos del año y utilizando variadas técnicas y aplicaciones de producción, como por ejemplo, sistemas de rotación, con la idea de lograr una mejor eficiencia productiva”.

Esto permitió que se intercambiaran experiencias “así como tomar las recomendaciones de ellos en ese aspecto”, resaltó, trabajando “en línea con la política productiva del Gobierno provincial”.

Así también se mostraron cuáles son los servicios que están funcionando actualmente. Precisó en ese punto que “a fines del año pasado se habilitó el centro de bioinsumos que ofrece el servicio de estudio de semillas”.



