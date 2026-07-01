Exitosa edición extraordinaria de la Feria PAIPPA con chivitos formoseños

A pesar de las bajas temperaturas muchas personas se acercaron desde temprano a los puntos fijos y pudieron obtener sus animales al precio de 6500 el kilo.

En la mañana de este martes 7 de julio, el Instituto PAIPPA concretó su feria extraordinaria con productos frutihortícolas y la comercialización de chivitos paipperos formoseños, en sus tres puntos fijos de venta: el Polideportivo del barrio La Paz; el playón del organismo en Padre Grotti al 1040; y el Centro Comunitario del barrio Nueva Formosa.

Al respecto, el licenciado Carlos Insfrán, a cargo del frigorífico móvil del Instituto y la logística de la comercialización de los chivitos, explicó a AGENFOR que, desde horas tempranas, e inclusive la madrugada del martes, las personas se congregaron en los lugares para “hacer la cola y comprar los animales”, a pesar de las bajas temperaturas.

Asimismo, dijo que, a comparación de otros locales, el precio de venta de los chivitos es “prácticamente la mitad” porque “es un precio que también le conviene a los productores ya que se traen de zonas donde no entran los compradores y el que sí, le paga muy poco”.

“Para tener una referencia, el comprador le paga cuatro mil pesos el kilo; y nosotros estamos pagando 6500 pesos, el mismo precio de comercialización”, indicó.

Insfrán, además, indicó que para esta jornada contaron con cerca de 210 chivitos que se dividieron con el programa de Soberanía Alimentaria donde también se comercializaron estos animales.

Cada chivo, detalló el referente, tiene un promedio de siete kilos, pero “hay de todos los tamaños, chiquitos, grandes, desde cuatro hasta 12 kilos”.

“Esto es el verdadero Modelo Formoseño porque aprovecha el productor para comercializar, no es lo mismo vender uno o dos cabritos en los pueblos que vender 15 o 20 de una sola vez. Se le abarata mucho el costo, entonces ya tiene un fondo”, sostuvo.

Y añadió: “Estamos en una época de inflación bastante complicada, entonces el productor puede tener acceso a un monto que no va a perder valor, porque tenemos que tener en cuenta que hay algo que se llama valor tiempo del dinero, si postergamos la entrada de dinero se va perdiendo valor”.

Por último, Insfrán dijo que, si bien aún no hay fecha confirmada para la próxima venta de chivitos formoseños, estimó que podría ser en el mes de agosto.



