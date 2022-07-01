Denuncian discriminación y exigen cambios en distribución de baterías para almacernar energía

Técnicamente nuestra Provincia por su distancia de los “Centros de Generación”, el calor extremo en verano y los altos consumos, prueban que necesitamos más de 1 batería, extremo este que quedó comprobado en la cantidad de 12 proyectos que se planificaron originalmente, pues, las empresas energéticas estudiaron el territorio formoseño y presentaron 12 propuestas de instalación de baterías para la provincia dentro de la licitación. Una sola batería resulta escasa: El proyecto aprobado en Pirané aporta 12 MW, una cifra muy pequeña comparada con los 149,5 MW que se le otorgó a Chaco mediante 8 proyectos-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció y demandó a la Secretaria de Energía de Nación, cambios en la adjudicación nacional de centrales de almacenamiento con baterías, que buscan mejorar la estabilidad del servicio y reducir la probabilidad de cortes de energía. El Gobierno Nacional adjudicó 700,5 MW de almacenamiento eléctrico en baterías en el marco de la licitación -Alma SADI-, con una inversión estimada de u$s700 millones, medida formalizada mediante la Resolución Nº 155/2026 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. La licitación Alma SADI apunta a sumar capacidad de respuesta al sistema eléctrico en regiones con alta demanda y necesidades de refuerzo. El almacenamiento con baterías permite absorber y entregar energía en plazos cortos, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas operativas. Los proyectos de baterías por región son los siguientes: * La provincia de Buenos Aires concentrará 185 MW, * mientras que el NOA recibirá 150 MW, * En el NEA, la Región Chaco-Formosa sumará 161,5 MW y Misiones-Corrientes incorporará 50 MW. * En el Litoral, Entre Ríos tendrá 50 MW y Santa Fe otros 36 MW. * La región Pampa, en tanto, recibirá 68 MW. Según el Gobierno Nacional, la distribución geográfica de los proyectos refleja el carácter federal de la iniciativa y busca atender zonas con mayores necesidades de refuerzo dentro del sistema eléctrico. Es aquí donde el Ombudsman Provincial, advirtió que, para Formosa se ha adjudicado una sola batería de almacenamiento en la Ciudad de Pirané de (12 MW), a cargo de Intermepro Generación I, mientras tanto, en el Chaco los almacenamientos autorizados se ubicarán en Villa Ángela (30 MW), Castelli (20 MW), General San Martín (20 MW), La Leonesa (22,5 MW), CD22 (22 MW), CD5 (15 MW), Charata (10 MW), Presidencia Roca (10 MW), con lo cual, es más que evidente la exclusión para con los usuarios residenciales, pymes e industrias en nuestra provincia, por lo que, demandamos un inmediato cambio en esta distribución, que nada tiene de federal y que por otra parte, “lo que no se dice es que, la totalidad de los usuarios argentinos pagamos estas baterías de última generación y por ello, teniendo en cuenta las altas temperaturas que se producen en nuestra Jurisdicción, las que originan una fuerte demanda de consumo, produciéndose cortes e interrupciones que tienen su origen en la insuficiente generación de energía eléctrica, obligación esta a cargo del Estado Nacional, hemos demandado una distribución razonable y objetiva, tanto a la Secretaria de Energía, como a CAMMESA, para evitar los colapsos energéticos, con los consabidos daños y perjuicios que se causan a los usuarios como consecuencia de los citados.



