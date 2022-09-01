La Policía desarticuló un centro de distribución de estupefacientes

Hay detenidos y elementos de interés en la causa secuestrados

Efectivos de la Delegación Clorinda de Drogas Peligrosas allanaron una vivienda en el barrio Primero de Mayo y secuestraron 20 envoltorios de cocaína, teléfonos celulares y dinero.

El procedimiento se realizó tras una ardua investigación que demandó varias semanas y derivó en el allanamiento de una vivienda el sábado último.

Allí demoraron a dos sujetos sindicados como autores, más el secuestro de envoltorios de cocaína, dinero y elementos de acondicionamiento, entre otros objetos.

Los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial, notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

CLORINDA

RÁPIDA INTERVENCIÓN

La Policía recuperó dos motocicletas y objetos robados

• Las intervenciones se concretaron en el marco de tareas investigativas en los barrios Agua Potable y 25 de Mayo

Policías de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana de la Unidad Regional Tres concretaron distintos procedimientos en la ciudad de Clorinda, que permitieron detener a dos hombres y recuperar dos motocicletas, más otros bienes denunciados como sustraídos.

El primer procedimiento se realizó el domingo último, alrededor de las 9:30 horas, por la calle Italia casi avenida Marana, en el barrio Agua Potable, donde aprehendieron a un hombre de 42 años y secuestraron una motocicleta Guerrero Trip de 110 cilindradas, negra.

El rodado había sido sustraído minutos antes y se inició una causa por el delito de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial.

Luego, alrededor de las 10:00 horas, el personal policial realizaba patrullajes preventivos por el barrio 25 de Mayo, cuando observó una moto aparentemente abandonada en inmediaciones de las calles Paraguay y Perú.

Al verificar los datos del rodado, se estableció que se trataba de una Guerrero Plus 125, color negro, denunciada como sustraída hora antes en la zona de la calle Corrientes casi avenida España, del barrio Centro.

Posteriormente, cerca de las 10:45 horas, en el barrio 25 de Mayo, por calles Brasil y Paraguay, los efectivos aprehendieron a un hombre de 27 años y secuestraron varios elementos denunciados como sustraídos, entre ellos un machete, un cuchillo, una linterna y un rollo de caño de bronce.

En todos los procedimientos intervino personal de la jurisdicción y efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las actuaciones procesales, documentaciones y secuestros bajo las formalidades legales.

Los aprehendidos y los bienes recuperados fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.