“La presencia del gobernador Insfrán enaltece el Día del Empleado Legislativo”

En el marco de acto de reconocimiento a la trayectoria de los trabajadores del Poder Legislativo, realizado este jueves en el Galpón C de la costanera formoseña, el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Dr. Armando Felipe Cabrera, valoró la labor del personal que día a día sostiene el funcionamiento del cuerpo legislativo y destacó especialmente la presencia del gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, y del vicegobernador, Dr. Eber Solís.

Cabrera señaló que el acto estuvo destinado a distinguir a aquellos empleados con más de 25 años de servicio en la Legislatura, un reconocimiento que, según expresó, adquiere mayor relevancia por la participación del mandatario provincial.

“La presencia del gobernador Insfrán enaltece el acto y le da mayor importancia. Además, por su propia trayectoria y pertenencia durante muchos años al Poder Legislativo, mucha gente lo conoció trabajando aquí y compartió tiempo con él. Es una historia en la que ellos son protagonistas y hoy es un día para distinguirlos”, afirmó.

El titular provisional de la Cámara también ponderó el rol del Poder Legislativo dentro del sistema republicano de gobierno.

“El Poder Legislativo es, por excelencia, el poder democrático por excelencia, integrado por los representantes que el pueblo elige. Las personas que trabajan en este poder colaboran diariamente en la elaboración de las leyes y en el análisis de las distintas necesidades que la sociedad requiere”, reflexionó.

Consultado sobre las denuncias que pesan contra los legisladores Paoltroni y Basualdo, Cabrera fue crítico:“Vemos un discurso público y en los hechos son otra cosa, como el caso de Adorni, donde la gente ve lo que realmente pasa”.

Y agregó:“El discurso del presidente Milei da mucho para lamentar. Habla de casta y nombra como jefe de gabinete a alguien como Santilli, que es casta de pura raza”.

Cabe destacar que el acto se desarrolló en un clima de reconocimiento y camaradería hacia los trabajadores legislativos con larga trayectoria en la institución.







