Formosa tendrá una jornada regional sobre pasturas abierta a los productores

Productores, técnicos y estudiantes del sector agropecuario tendrán la oportunidad de acceder a una jornada de capacitación e intercambio sobre pasturas megatérmicas, una temática clave para mejorar la productividad de los sistemas ganaderos. La propuesta, impulsada por el Gobierno de Formosa, se llevará a cabo el martes 7 de julio en el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) de Laguna Yema.

La actividad es organizada por el Ministerio de la Producción y Ambiente, en coordinación con el Instituto PAIPPA, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y el CEDEVA, junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la red regional Grass Academy Latam, dedicada a la investigación y el desarrollo de pasturas para el Gran Chaco Americano.

El ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, destacó la importancia de este tipo de encuentros como una herramienta para acercar conocimientos, tecnologías y experiencias que permitan fortalecer la producción ganadera de la provincia.

"El pasto es uno de los pilares de cualquier sistema ganadero eficiente. Muchas veces el foco está puesto en la hacienda, pero para mejorar la productividad es indispensable gestionar correctamente el agua, el suelo y las pasturas", señaló.

Explicó además que durante la jornada se abordarán contenidos vinculados al desarrollo y manejo de pasturas implantadas, el cuidado y manejo de los suelos, la rotación de la hacienda y distintas estrategias para optimizar los recursos forrajeros.

"Analizar el pasto como un insumo estratégico permite mejorar los índices productivos y reproductivos de los rodeos, incrementando los niveles de preñez y parición y, en consecuencia, fortaleciendo el crecimiento del stock ganadero provincial", afirmó.

Rodríguez subrayó que la capacitación estará dirigida a productores de todas las escalas, estudiantes y profesionales, promoviendo un espacio de aprendizaje e intercambio entre quienes generan conocimiento y quienes lo aplican diariamente en el campo.

En ese sentido, sostuvo que la decisión del Gobierno de Formosa de promover estas instancias responde a una política pública orientada a brindar herramientas concretas para el desarrollo del sector productivo.

"El fortalecimiento de la ganadería requiere capacitación permanente, incorporación de tecnologías y acompañamiento a los productores. Por eso impulsamos este tipo de jornadas, que permiten acercar conocimientos actualizados y adaptados a la realidad de nuestra provincia", expresó.

Finalmente, recordó que esta iniciativa se suma a otras acciones que viene llevando adelante el Gobierno provincial para consolidar el desarrollo ganadero, entre ellas la formalización de asociaciones paipperas, la realización de ferias y remates ganaderos, la incorporación de genética y el acompañamiento técnico permanente a los productores.

La jornada será abierta y gratuita, constituyendo una valiosa oportunidad para actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y conocer herramientas que contribuyan a una ganadería más eficiente, sostenible y competitiva en Formosa y el Gran Chaco Americano.