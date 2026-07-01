La Policía recuperó dos motocicletas sustraídas en los barrios San Agustín y Santa Rosa

• Los presuntos autores ya fueron individualizados

Integrantes dependientes de la Unidad Regional Uno recuperaron dos motocicletas denunciadas como sustraídas, en el marco de causas judiciales por “Hurto”, como resultado del trabajo investigativo; mientras que los presuntos autores ya fueron individualizados y continúan las tareas para detenerlos.

El primer procedimiento se concretó este sábado alrededor de las 13:45 horas, cuando policías de guardia y de la Brigada de la Comisaría Seccional Tercera fueron a un requerimiento en inmediaciones del Centro de Salud del barrio Villa Lourdes, donde se encontraba una motocicleta abandonada.

Al verificar los guarismos del rodado, los efectivos constataron que se trataba de una Honda Wave denunciada como sustraída en el barrio San Agustín, vinculada a una causa por “Hurto Calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

En el lugar se realizaron las actuaciones y se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta, que fue trasladada hasta la sede policial para las diligencias. Como resultado del trabajo investigativo, el presunto autor está individualizado.

La otra intervención se realizó en la tarde de este sábado, cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Uno y personal de la Comisaría Seccional Segunda tomaron conocimiento sobre la sustracción de una motocicleta 110, Zanella ZB, sustraída alrededor de las 16:30 horas de la cancha “1° de Mayo” del barrio Santa Rosa.

De forma inmediata se desplegaron recursos humanos y logísticos y el operativo tuvo resultado positivo en la avenida Napoleón Uriburu y calle Armada Nacional.

Allí los policías vieron que un sujeto conocido en el ámbito delictivo trasladaba una motocicleta.

Al advertir la presencia policial, el individuo arrojó el rodado y se dio a la fuga.

Al lugar acudió personal de Policía Científica, que documentó fotográficamente el rodado, trasladado hasta la sede policial a los fines periciales; mientras sigue la búsqueda del hombre para su detención.