La Policía investiga el hallazgo de un cuerpo sin vida en el barrio Divino Niño

• El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado en inmediaciones de avenida Avellaneda e Italia

Efectivos de la Policía de la Provincia de Formosa iniciaron una investigación tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en un sector ubicado en el barrio Divino Niño de esta ciudad.

El hecho se registró este martes alrededor de las 16:00 horas, cuando empleados de un obrador se presentaron en la Comisaría Seccional Novena e informaron haber observado un cadáver en inmediaciones de avenida Avellaneda y avenida Italia.

De inmediato, personal de la Delegación Lote 110/111 se constituyó en el lugar y constató la presencia de un cuerpo al borde de un estero, parcialmente sumergido y en avanzado estado de descomposición.

Puesta en conocimiento la fiscal en turno fue al lugar y dispusieron las diligencias a llevarse a cabo y finalizadas el traslado del occiso a la Morgue Judicial del barrio San Antonio para la autopsia correspondiente.

Preliminarmente se trataría de un masculino. No obstante, debido al estado del cuerpo, se aguardan los resultados de las pericias para confirmar la identidad y el sexo.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica de Nueva Formosa, que realizó las tareas técnicas, documentó la escena y levantó los rastros de interés para la causa.

Las actuaciones fueron labradas por personal de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini, con la colaboración de otras dependencias que realizaron la cobertura del sector.

Cumpliendo con lo ordenado, personal de Bomberos realizó el traslado del cuerpo hasta la morgue judicial del barrio San Antonio.

El Jefe de Policía, comisario general licenciado Juan Moises Viallgra estuvo en el lugar supervisando el trabajo de los efectivos que continúan con las diligencias investigativas tendientes a establecer la identidad de la persona fallecida y las circunstancias del deceso. (Con foto).





Formosa, 28 de julio de 2026.









Fernando Javier Barboza

Comisario

Jefe A/C Dpto. Secretaría General











