Se llevó a cabo una importante Jornada de Actualización en Hepatitis Virales

El encuentro reunió a equipos de salud de toda la provincia, de manera presencial y virtual, con el objetivo de actualizar e incorporar nuevos conocimientos para fortalecer el abordaje de estas enfermedades que pueden prevenirse.

En el marco del Día Mundial de las Hepatitis Virales, conmemorado cada 28 de julio, el Ministerio de Desarrollo Humano llevó a cabo este martes, en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada, una jornada de capacitación denominada “Actualización en Hepatitis Virales”, de la que participaron equipos de salud de toda la provincia, tanto de manera presencial como virtual.

La apertura contó con la presencia de autoridades de la cartera sanitaria, jefes de programas, directores de hospitales y centros de salud, y profesionales de distintos efectores y estuvo a cargo del subsecretario de Coordinación y Control del organismo, doctor Manuel Cáceres, quien aseguró que “las hepatitis virales representan una de las paradojas más complejas de la medicina moderna”.

En ese sentido, destacó que el avance de la ciencia ha puesto a disposición herramientas de gran eficacia, como las vacunas para prevenir las hepatitis A y B y los tratamientos que permiten curar la hepatitis C.

Y afirmó que “pocas veces en la historia de la salud pública hemos estado tan cerca de poder eliminar una enfermedad crónica de esta magnitud”.

Asimismo, sostuvo que las hepatitis virales pueden permanecer durante muchos años sin presentar síntomas, por ello es sumamente importante el diagnóstico precoz y además sostuvo que “un virus que no se detecta es una oportunidad perdida de curación y un riesgo continuo de transmisión. Y es ahí donde el rol de cada uno de nosotros es fundamental”, acentuó.

No obstante, remarcó que, en Formosa, donde la salud sigue siendo una cuestión de Estado, el gobernador Gildo Insfrán impulsa estrategias sanitarias que garantizan de manera gratuita la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las hepatitis virales.

“Contamos con una red de laboratorios equipados, provistos con los reactivos necesarios como para acceder al diagnóstico y vacunas disponibles en los centros de salud y hospitales de todo el territorio. Además, la provincia cuenta con el personal de salud especializado para realizar diagnósticos precisos, indicar tratamientos que hoy salvan vidas, previenen complicaciones graves, como la cirrosis y el hepatocarcinoma, y hacer el seguimiento adecuado hasta confirmar la curación”, aseguró Cáceres.

Por último, el funcionario recordó, que la meta de la Organización Mundial de la Salud es eliminar las hepatitis virales para el año 2030 y aseveró que ese objetivo podrá alcanzarse mediante el trabajo cotidiano en consultorios, laboratorios y centros de vacunación, eliminando barreras de acceso, descentralizando el testeo y garantizando que cada paciente reciba una atención equitativa y oportuna, “porque es un trabajo que nos involucra a todos”, subrayó.

Formación y trabajo permanente

Por su parte, la jefa del Programa Provincial de ITS, VIH/SIDA y Hepatitis Virales, la médica infectóloga Myriam Vega explicó que “el objetivo de la jornada fue actualizar a los equipos de salud sobre las hepatitis virales, compartir experiencias y unificar criterios, motivo por el cual participaron profesionales de toda la provincia, tanto de Capital, de manera presencial, como del interior, mediante la modalidad virtual”.

Seguidamente, la especialista señaló que todas las personas “pueden acudir al centro de salud o al hospital más cercano para acceder a la realización de estudios, alcanzar así el diagnóstico temprano y, si es necesario, acceder al tratamiento antiviral que se encuentra disponible en el Programa Provincial de ITS, VIH y Hepatitis Virales”.

Finalmente, expuso que los equipos de salud desarrollan un trabajo permanente en la prevención de las hepatitis virales, promoviendo la vacunación, entregando de preservativos, haciendo el seguimiento de los pacientes diagnosticados, además del control perinatal estricto a las embarazadas con hepatitis B y C para evitar la transmisión vertical que se da de madres a hijos.







