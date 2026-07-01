Club Digital del IAS: Es muy importante que la provincia cuente con estos espacios gratuitos

La propuesta, desarrollada de manera conjunta con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, convoca a niños, jóvenes y familias para compartir espacios formativos, recreativos y de contención comunitaria.

Este martes 28, como parte de la política de responsabilidad social del Programa Provincial de Equinoterapia, el Instituto de Asistencia Social (IAS), concretó una nueva jornada de encuentro del “Club Digital” en la sede ubicada en Padre Patiño 228.

En ese marco, la presidenta de la Asociación Camino Azul TEA Formosa, Florencia Santa Cruz, valoró que, en forma paralela a propuestas tecnológicas y recreativas como el “Club Digital”, los padres y cuidadores disponen de un lugar seguro de contención, diálogo y bienestar emocional.

Expresó que “es tan importante que, mientras los chicos están haciendo alguna actividad que les gusta, les llama la atención y les hace bien, las familias puedan tener un espacio de diálogo y escucha”.

De esta manera, Santa Cruz hizo hincapié en “cuidar al cuidador”, señalando que muchas veces los padres y familiares están centrados exclusivamente en las terapias y rutinas de los niños, relegando sus propias necesidades emocionales.

Y remarcó que “nosotros, como familiares, siempre estamos pendientes del niño. Pero este espacio le permite a la mamá o al papá decir: 'Yo también necesito mi lugar, hoy estoy cansada' o simplemente desahogarse y ser escuchados”.

Asimismo, valoró que dentro de las jornadas se ofrezcan alternativas de relajación, zumba y momentos de esparcimiento en un entorno seguro, cerrado y al aire libre, acompañado también por un espacio para compartir la merienda.

“Que la provincia cuente de forma totalmente gratuita con estas clases de espacios es muy lindo e importante, más aún en el contexto difícil que se vive a nivel nacional en materia de discapacidad”, enfatizó.

Respecto a la socialización, la referente de Camino Azul subrayó que el “Club Digital fomenta la inclusión plena, ya que se trata de un ámbito abierto a toda la comunidad donde los chicos interactúan, comparten y aprenden juntos”.

Finalmente, recordó que las inscripciones continúan abiertas para todos los niños, jóvenes y familias que deseen sumarse a los próximos encuentros y formar parte de “esta red de contención y desarrollo en la provincia”.



