La Policía detuvo a un hombre y recuperó una motocicleta

• Fue gracias al rápido accionar policial

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales demoraron a un joven de 19 años que sustrajo una motocicleta en el barrio Fray Salvador Gurrieri.

El hecho ocurrió este viernes, cuando un hombre denunció la sustracción de su motocicleta Motomel Blitz de 110 cilindradas, en el mencionado barrio.

De inmediato, los investigadores de la Sección Robos y Hurtos iniciaron las averiguaciones. Durante esa tarea, identificaron al presunto autor, un joven de 19 años, que fue interceptado en la Avenida Los Pioneros con la motocicleta, en su poder.

El sujeto y la motocicleta fueron trasladados a la sede policial, y todo quedó a disposición de la Justicia.