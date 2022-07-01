En distintos operativos preventivos secuestraron droga y una motocicleta

• ⁠Las intervenciones se realizaron en Clorinda y Misión Tacaaglé

Efectivos de la Policía de la Provincia de Formosa incautaron droga y una motocicleta durante procedimientos preventivos realizados en distintas localidades del interior provincial.

El primer procedimiento se concretó este miércoles, cuando los uniformados del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Zona I realizaban recorridas preventivas en el barrio Itatí, de la ciudad de Clorinda, y demoraron a un hombre que causaba desorden en la vía pública.

Durante la requisa de rutina, los policías constataron que el sujeto tenía entre sus pertenencias envoltorios de polietileno. Ante la situación solicitaron la presencia de integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas.

Los especialistas realizaron las pruebas químicas de orientación, comprobaron que se trataba de clorhidrato de cocaína. En consecuencia, el detenido y los elementos secuestrados quedaron en sede policial, a disposición de la Justicia.

Por otra parte, en Misión Tacaaglé, personal de la Subcomisaría local secuestraron marihuana y una motocicleta durante un procedimiento realizado este jueves, en el barrio Independencia.

Los efectivos realizaban patrullajes preventivos cuando fueron alertados por vecinos que un hombre circulaba en motocicleta y llevaba una mochila por un camino alternativo del barrio, en actitud sospechosa.

Al verse sorprendido se dio a la fuga hacia una zona rural, dejando abandonadas una motocicleta Zanella RX 150 cc y una mochila gris. En presencia de testigos, los policías hallaron en el interior una bolsa de polietileno con una sustancia vegetal.

Por ese motivo, los especialistas de la Delegación Drogas Peligrosas Laguna Blanca realizaron la prueba de orientación química, que arrojó resultado positivo para cannabis sativa.

La sustancia y la motocicleta quedaron secuestradas en sede policial, mientras continúan las investigaciones para dar con el conductor.

Por el caso se inició una causa por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial.