Agredió a policías durante recorridas preventivas y terminó preso

El procedimiento se realizó en el barrio San Cayetano

Integrantes de la Unidad Regional Seis detuvieron a un joven de 22 años en Ingeniero Juárez por agredir a policías que intentaron identificarlo durante tareas de patrullaje.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes último, alrededor de las 1:40 horas, en el barrio San Cayetano, sobre la calle Anaquín, cuando personal policial realizaba tareas de prevención.

Al advertir la presencia de los uniformados, el joven intentó darse a la fuga y al ser alcanzado se tornó violento contra los efectivos, generándose un forcejeo en el lugar.

Con el apoyo del personal del Comando Radioeléctrico, los uniformados le colocaron las esposas de seguridad y concretaron su aprehensión, según el procedimiento legal.

Durante la intervención, un oficial y un cabo sufrieron escoriaciones y hematomas, por lo que fueron examinados por personal de salud.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional, de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia, en el marco de una causa por “Atentado y resistencia contra la autoridad”.



