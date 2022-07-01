La Policía de Formosa fue clave para hallar a una niña de dos años buscada internacionalmente

El trabajo investigativo permitió reconstruir el recorrido de la menor y su padre, posibilitando su localización en la Terminal de Ómnibus de Resistencia, Chaco

La rápida intervención, el trabajo investigativo y la efectiva coordinación de la Policía de la Provincia de Formosa resultaron fundamentales para localizar a una niña de dos años que era intensamente buscada por las autoridades de la República del Paraguay, en el marco de una investigación de alcance internacional.

La actuación policial se inició cerca del mediodía de este viernes, tras recibirse un pedido de colaboración emitido por las áreas de Antisecuestro y Búsqueda de Personas del vecino país, luego de la activación de una alerta por la desaparición de la menor Magnolia Bustos Rojas, de 2 años de edad, quien había sido vista por última vez junto a su padre en el Paraguay.

Ante esta situación, efectivos de las áreas de Delitos Complejos y Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales de la policía provincial activaron de inmediato un amplio despliegue investigativo en toda la provincia, coordinando acciones con las distintas unidades operativas y dependencias policiales.

Producto de las tareas de inteligencia y del intercambio permanente de información, los investigadores lograron establecer que el hombre y la menor habían transitado por territorio formoseño y abordado un colectivo en la Estación Terminal de Ómnibus de esta ciudad con destino hacia la provincia de Corrientes.

Con ese dato preciso, la Policía de Formosa alertó a sus pares de Corrientes y Chaco, lo que permitió ubicar a ambos en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Resistencia, donde habían adquirido pasajes con destino final a la provincia de Mendoza.

A partir de la localización, se informó de manera inmediata a las autoridades policiales paraguayas, particularmente a las áreas de Antisecuestro y Búsqueda de Personas, que articularon las actuaciones con la Fiscalía interviniente y los familiares de la niña, mientras que las comunicaciones judiciales internacionales fueron canalizadas a través de la Policía de la Provincia del Chaco.

La Policía de Formosa destacó que el trabajo investigativo desarrollado por sus efectivos fue determinante para reconstruir el itinerario de los buscados y establecer el medio de transporte utilizado, constituyéndose en el elemento central que permitió orientar el operativo y concretar la localización de la menor junto a su padre.

Este importante resultado refleja el compromiso, la profesionalidad y la permanente coordinación entre las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales de ambos países, reafirmando la importancia de la cooperación interinstitucional para la protección de niñas, niños y adolescentes y la rápida respuesta ante hechos que trascienden las fronteras.



