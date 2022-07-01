Jofré dio apertura al 5to Encuentro Regional de activistas en respuesta al VIH

El intendente, Ing. Jorge Jofré dio apertura al 5to Encuentro Regional NEA de activistas en respuesta al VIH “Desafíos actuales en el trabajo comunitario sobre VIH”, de la cual la ciudad de Formosa es sede.

El encuentro se realiza en el marco de un convenio entre el Municipio de la ciudad, a través de la Secretaría de Acción Social y AHF Argentina.

La actividad, que se extenderá hasta el sábado 11, reunió en la capital formoseña a activistas, organizaciones civiles, profesionales de la salud y representantes de instituciones públicas de Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones, Buenos Aires y la República del Paraguay.

Entre los expositores de la primera jornada participaron el director científico de AHF para Latinoamérica, Miguel Pedrola; las médicas Cinthia Acosta y Rosario Vargas Barrios, del Hospital Perrando de Resistencia; y el médico hebiatra Rubén Vivas.

Durante sus palabras de apertura, el intendente Jorge Jofré destacó que, por primera vez, la ciudad fue sede de este encuentro regional, concebido como un espacio para compartir experiencias, fortalecer el trabajo conjunto y renovar el compromiso con una salud pública cercana a la comunidad.

“Es una gran satisfacción acompañar este encuentro y compartir el trabajo que, desde la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, venimos desarrollando de manera sostenida en materia de prevención del VIH y promoción de la salud”, expresó.

Durante su intervención, Jofré sostuvo que la prevención no puede reducirse únicamente al abordaje de una enfermedad, sino que debe ser entendida como una política integral vinculada con los derechos, el acceso a la información, la educación, el cuidado y la construcción de una sociedad inclusiva.

En ese sentido, señaló que el Municipio desarrolla durante todo el año actividades en los barrios, instituciones educativas, clubes, centros comunitarios y organizaciones sociales. Las propuestas incluyen charlas, talleres, campañas de sensibilización y espacios de diálogo destinados a niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.

“Estamos convencidos de que la prevención comienza con la información y con la presencia del Estado en el territorio”, remarcó el jefe comunal.

Jofré recordó que en 2024 la Municipalidad firmó un convenio con AHF Argentina, organización dedicada a la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, la realización de pruebas rápidas, la entrega gratuita de preservativos y la vinculación de las personas con el sistema de salud.

A partir de ese acuerdo, el Municipio incorporó a sus estrategias territoriales los testeos rápidos, gratuitos y confidenciales de VIH, acercando este servicio a diferentes sectores de la ciudad y facilitando el acceso al diagnóstico temprano.

El intendente aclaró que el acompañamiento no concluye con la realización de la prueba. Cuando se obtiene un resultado reactivo, los equipos municipales trabajan junto con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia para vincular inmediatamente a la persona con el sistema público de salud, garantizar la confirmación del diagnóstico, el inicio del tratamiento y el seguimiento correspondiente.

“Esa articulación entre el Municipio y la Provincia es fundamental para brindar una respuesta integral y garantizar el acceso efectivo al derecho a la salud”, afirmó.

Antes de finalizar, Jofré agradeció al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, a AHF Argentina, a las organizaciones participantes, a los voluntarios, activistas y equipos de salud que colaboran en las tareas de prevención y acompañamiento.

“Desde esta gestión creemos que un Estado presente es aquel que no espera que los problemas lleguen, sino que sale al encuentro de los vecinos, promoviendo derechos, acercando servicios y generando oportunidades para cuidar la salud de todos”, manifestó.

Finalmente, convocó a continuar trabajando de manera articulada para construir “una Formosa cada vez más saludable, más inclusiva y con más oportunidades para todos”.

Durante el encuentro se abordaran la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, el trabajo interdisciplinario, la legislación vigente, la promoción de la salud y las experiencias territoriales desarrolladas en diferentes puntos de la región. El propósito es fortalecer la articulación, el intercambio y la capacitación entre los organismos públicos, los equipos sanitarios y las organizaciones comunitarias.

Las organizaciones presentes contaron, además, con espacios destinados a mostrar sus proyectos, brindar información y compartir las experiencias construidas mediante el trabajo cotidiano en cada territorio.



