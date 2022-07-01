Ibáñez: “El Festival Regional del Alfajor llegó para quedarse”

Un total de 31 alfajoreros se darán cita en este evento que se desarrollará el 10, 11 y 12 de julio.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, destacó “el gran nivel de los alfajoreros participantes” en la tercera edición del Festival Regional del Alfajor, el cual inició en la tarde de este viernes 10 en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa.

Con organización de la cartera de Economía, de manera conjunta con la Subsecretaría de Empleo, se extenderá hasta el domingo 12.

Luego de que el gobernador Gildo Insfrán dejara habilitada la muestra y recorriera los stands ubicados en el predio ferial, conversando con los expositores y el público, el ministro Ibáñez elogió que “las producciones de los alfajoreros participantes son exquisitas”.

Subrayó que esta fiesta regional “llegó para quedarse”, al remarcar que “a medida que pasan las ediciones, se evidencia que el alfajor formoseño está creciendo en toda la provincia”, afianzándose como “una verdadera fuente de empleo”. Y enfatizó que eso es “algo sumamente importante en este momento” de difícil contexto económico a nivel país.

Tras poner de relieve que actualmente los alfajores formoseños se comercializan en supermercados, shops de estaciones de servicio y farmacias capitalinas, felicitó a los alfajoreros: “Quiero decirles que desde el Gobierno provincial se los seguirá acompañando, porque estos alfajores tienen que ganar el mercado formoseño, ya que los productos que utilizan para su elaboración son locales y exquisitos”, resaltó.

Al concluir, el titular de la cartera económica provincial realzó que “este festival crece año y año” y, a modo de ejemplo concreto contó que “en esta oportunidad el lugar quedó chico”. De modo que “se deberá pensar cómo hacer el año que viene para ampliarlo, porque hay más emprendedores que quieren estar presentes”, planteó, al finalizar.



