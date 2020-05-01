La Policía anuló un centro de distribución de drogas y detuvo al principal investigado

• ⁠Secuestraron cocaína fraccionada para la venta, dinero, celulares y elementos de fraccionamiento

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas de Ingeniero Juárez anularon un centro de distribución de estupefacientes, secuestraron cocaína fraccionada y detuvieron a un hombre vinculado a la actividad ilícita.

El procedimiento se concretó en horas de la mañana del miércoles, mediante un allanamiento realizado en un inmueble ubicado sobre calle Fernando Anaquín, del barrio Cargadero de esa localidad.

La investigación se inició con los elementos probatorios sobre la presunta actividad de venta y distribución de estupefacientes en el lugar. Con esos datos, la Autoridad competente autorizó la medida judicial solicitada por la prevención.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron 11 envoltorios con cocaína fraccionada para la venta, equivalente a unas 15 dosis, además de dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, una balanza electrónica y elementos utilizados para el acondicionamiento de la sustancia.

También incautaron una notebook, cámaras de vigilancia, elementos de corte y una motocicleta Honda Storm 125 cilindradas, todos considerados de interés para la causa.

El operativo contó con la colaboración de personal de la Unidad Regional Seis y dependencias subordinadas, que brindaron seguridad y apoyo durante la requisa.

El detenido y las evidencias secuestradas quedaron a disposición de la Justicia interviniente, en el marco de la investigación por “Infracción a la Ley de Estupefacientes”.