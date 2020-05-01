Detuvieron a un hombre y recuperan carne vacuna tras allanamientos

• ⁠También secuestraron un arma de fuego calibre 22 y una motocicleta

Efectivos de la Subcomisaría El Potrillo, con apoyo de la Unidad Regional N° 9 y personal de Policía Científica El Chorro, concretaron un operativo simultáneo por una causa de abigeato, que culminó con un detenido, secuestros y el recupero de producto cárnico.

El procedimiento se realizó este miércoles, en el marco de una causa por “Abigeato”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, a cargo de la Dra. Gabriela Soledad Plazas, quien ordenó los registros domiciliarios.

Una de las medidas se llevó a cabo en el sector de Río Seco, donde los policías hallaron una motocicleta Honda XR 125 cilindradas, dos cubiertas, un machete, un zuncho de sujeción y prendas de vestir, todos elementos considerados de interés para la investigación.

Durante esa diligencia también encontraron un arma de fuego calibre 22 con cargador y cartuchos, cuya documentación no fue acreditada por el morador.

Por esa situación, se inició una causa judicial por separado por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino y el rifle quedó secuestrado.

En el mismo procedimiento fue detenido un hombre de 31 años, señalado como principal sospechoso en la causa. Fue notificado de su situación legal y alojado en la Comisaría El Chorro, a disposición de la Magistratura interviniente.

Otra requisa se realizó en la Comunidad La Mocha, donde los efectivos secuestraron 58 kilogramos de carne vacuna fraccionada, cuya procedencia no fue justificada.

Luego de la pericia correspondiente, se determinó que los cortes se encontraban aptos para el consumo humano y fueron entregados bajo acta al damnificado.

La tercera medida judicial se concretó en el barrio El Favorito, con resultado negativo, ya que no había indicios relacionados a la causa, mientras trabajan para ubicar a otro sujeto y el rodado utilizado durante la actividad ilícita.

El procedimiento culminó sin incidentes y permitió reunir evidencias necesarias para el esclarecimiento del hecho, y avanzar con las actuaciones paralelas por el hallazgo del arma de fuego.