a Policía secuestró una motocicleta por maniobras peligrosas y ruidos molestos

• ⁠El conductor circulaba sin casco protector y sin licencia para conducir

Efectivos de la Subcomisaría Agente Ramón Vargas de Laguna Naineck iniciaron actuaciones contravencionales y secuestraron una motocicleta, tras detectar a un joven que circulaba de manera imprudente y generaba ruidos molestos.

El procedimiento se concretó días atrás sobre la Ruta Nacional N° 86 y avenida San Martín, frente a una estación de servicio de esa localidad.

Durante tareas preventivas, los uniformados observaron a un joven que se desplazaba por la avenida San Martín a gran velocidad, mientras realizaba maniobras en zigzag y se escuchaban explosiones que generaba el caño de escape libre, situación que alteraba la tranquilidad de los vecinos.

El conductor continuó su recorrido hacia la Ruta Nacional N° 86, donde finalmente fue interceptado por los policías. Al solicitarle la documentación obligatoria, exhibió la cédula del motovehículo y no contaba con licencia para conducir.

Además, verificaron que circulaba sin casco protector y en una motocicleta Honda Wave 110 cilindradas, sin dominio colocado.

Por ello, realizaron el secuestro preventivo del rodado y trasladaron al joven de 19 años hasta la dependencia policial, donde fue notificado fue de su situación legal y continuó en libertad ambulatoria.

Todo quedó a disposición del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Laguna Blanca.