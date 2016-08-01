La Municipalidad de la Ciudad trabaja en el mantenimiento del drenaje urbano

Con el foco colocado fundamentalmente en los desagües pluviales, este jueves la comuna capitalina apostó sus máquinas para el mantenimiento del drenaje urbano en distintos sectores de la ciudad, haciendo hincapié en conglomerados que presentan canales a cielo abierto para su desagote.

Efectivos del municipio hicieron lo propio en el B° Mariano Moreno con el cuneteo manual, con carga directa, a lo que se sumó la limpieza de cruces de calle y de cámaras sobre la Av. Pueyrredón. También en el B° Virgen del Rosario accionaron con idénticas tareas en el drenaje sito entre Ayacucho y Av. Arturo Frondizi.

En el B° Obrero, la tarea se centró precisamente en la limpieza manual de sumideros, con el auxilio del camión desobstructor, mientras que en el B° Divino Niño, respondiendo a un pedido de vecinos, el trabajo hizo foco en la limpieza manual de cunetas a cielo abierto, en Egidio Tassone y Coronel Bogado, y en La Rioja y O’Higgins.

En la zona norte de la ciudad, por último, máquinas retroexcavadoras se emplazaron para el cuneteo mecánico en los barrios 20 de Julio, Juan D. Perón y en el canal de Urbanización San Isidro. Del mismo modo se trabajó en los barrios Eva Perón y 8 de Octubre, sumando cuneteo manual, en el primero, y la limpieza de alcantarillas, en último.

Espacios Verdes

Por su lado, operarios y cooperativistas de la Dirección de Parques y Espacios Verdes fueron los responsables del desmalezado en los barrios Namqom, Don Bosco, Guadalupe, y sobre las avenidas Gob. Gutnisky, Juan D. Perón e Italia.

Del mismo modo accionaron en los principales paseos públicos de la ciudad con trabajos de jardinería, mantenimiento y embellecimiento, esto es en plazas, plazoletas y en espacios o predios de sectores puntuales en barrios retirados del casco céntrico.







