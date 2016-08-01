Justina Almirón: "El pago de sueldos y aguinaldo fortalece a las familias y dinamiza la economía formoseña"

La socia fundadora de CAMEFOR (Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa) y presidenta de su Comité Consultivo, Justina Almirón, destacó la decisión del Gobierno de la Provincia de Formosa de cumplir con el pago de los salarios y del medio aguinaldo a los trabajadores estatales, señalando que se trata de una medida que genera tranquilidad en los hogares y fortalece el movimiento económico en toda la provincia.

"Cuando las familias cuentan con sus ingresos en tiempo y forma, pueden afrontar sus compromisos, planificar sus gastos y mejorar su calidad de vida. Esa previsibilidad también beneficia al comercio, a los emprendedores y a las pequeñas empresas, porque esos recursos vuelven rápidamente al circuito económico local", expresó.

Almirón sostuvo que esta decisión refleja una visión de gestión impulsada por el Gobernador Dr. Gildo Insfrán, que prioriza la protección del empleo, el bienestar de las familias formoseñas y el sostenimiento de la actividad económica, incluso en un contexto nacional complejo.

Finalmente, afirmó que el fortalecimiento del consumo interno representa una oportunidad para el sector privado, ya que permite mantener activa la economía provincial y genera mejores condiciones para quienes producen, emprenden, comercian e invierten en Formosa.



