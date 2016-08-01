Este sábado se realizará una nueva edición de la “Frutiferia tu Ciudad"

El municipio de la ciudad realizará este sábado 4 de julio, de 7:30 a 13:00 horas, una nueva edición de la "Frutiferia en tu Ciudad" en las instalaciones del Mercado Frutihortícola, ubicado en la avenida Néstor Kirchner 2465, en el barrio Parque Urbano.

La Municipalidad de Formosa invita a los vecinos y vecinas a participar de una nueva edición de la "Frutiferia en tu Ciudad", una propuesta que busca acercar productos frescos y de calidad directamente de los productores locales a la comunidad.

Durante la jornada, los asistentes podrán adquirir una amplia variedad de frutas y verduras frescas, además de recorrer los distintos espacios del mercado, donde también se ofrecen productos regionales y elaboraciones de emprendedores locales.

La Frutiferia se ha consolidado como una iniciativa que fomenta el consumo de alimentos frescos, impulsa el desarrollo de la economía regional y fortalece el vínculo directo entre productores y consumidores, permitiendo a las familias acceder a productos de calidad a valores convenientes.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para fortalecer la economía regional, fomentar el consumo de alimentos frescos y brindar a los vecinos una alternativa de compra directa entre productores y consumidores.

Desde el Municipio invitan a toda la comunidad a acercarse durante la mañana del sábado para disfrutar de una propuesta que combina productos frescos, ofertas y el acompañamiento al trabajo de productores y emprendedores de la ciudad.



