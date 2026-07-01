La morosidad de las familias alcanzó el nivel más alto de los últimos 20 años

Dado que el endeudamiento ya forma parte de la realidad cotidiana de la mayoría de los hogares, se solicitó al Congreso de la Nación impulsen la sanción de alguno de los dos proyectos de alivio financiero que tienen importantes respaldos de sus integrantes-

Se indicó desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, que la morosidad en Argentina se encuentra en el nivel más alto de las últimas dos décadas, principalmente por el endeudamiento de los hogares, revelándose que en base a datos de la Central de Deudores del BCRA, de los 20,9 millones de deudores en el sistema, 6 millones ya se encuentran en mora, repartiéndose los mismos casi equitativamente entre varones y mujeres, aunque los primeros se endeudan más con los bancos y las mujeres con las billeteras virtuales. La Región de Cuyo y del NOA presentan los niveles más altos de incumplimiento, encabezando el ranking de morosidad, La Rioja, San Luis y Catamarca, mientras que La Pampa y CABA poseen los niveles más bajos, en tanto en la Región NEA se destaca el fuerte endeudamiento de los hogares en la provincia del Chaco, siguiéndole Corrientes y por último Formosa. En esta misma línea CEPA -Centro de Economía Política Argentina-, describe que la mayor parte de los incumplimientos corresponden a los préstamos personales y las tarjetas de crédito, que en conjunto representan el 73% del saldo irregular, siendo más crítica la situación en las billeteras virtuales cuya mora ha superado el record registrado incluso durante la pandemia de Covid-19. El Ombudsman Provincial advirtió que en el Congreso de la Nación existen a la fecha más de 30 proyectos que buscan alivio financiero para las familias argentinas, siendo el proyecto de alcance nacional que ha concentrado mayor visibilidad y articulación política, la Ley RED (Régimen Esencial de Desendeudamiento de las Familias Argentinas), que se encuentra en el Senado, y a pesar de tener estado parlamentario activo y sumar el respaldo visible de diversos movimientos sociales y diputados opositores, su estado real de avance en el Congreso sigue trabado en el giro a Comisiones como la de Presupuesto y Hacienda sin dictamen unificado ni fecha de debate en el recinto, el mismo propone: * Emergencia crediticia: declarar la emergencia financiera para los hogares por dos años. * Fondo de reestructuración: Plantea un esquema de reestructuración de deudas de consumo respaldado por un fondo mixto. * Suspensión de acciones: Estipula frenar ejecuciones y remates por deudas corrientes de las familias afectadas mientras dure el trámite. Por otra parte, el proyecto alternativo con peso técnico, es el Programa Nacional de Alivio Financiero impulsado por el exdirector de Aduanas Guillermo Michel y legisladores del bloque de Unión por la Patria. Este prevé créditos subsidiados del Banco Nación de hasta $1,5 millones a tasa de referencia del BCRA para cancelar deudas con tarjetas de crédito o fintechs, al igual que la Ley RED, se encuentra frenado. Con una morosidad que continua en ascenso y que se consolida como uno de los principales desafíos económicos de la Argentina durante el 2026, se solicitó tanto a la Presidente del Senado de la Nación Claudia Villarruel y al Titular de la Cámara de Diputados Martín Menem impulsen los acuerdos necesarios con los diversos bloques existentes para que los millones de familias endeudadas obtengan alternativas que les permitan cumplir con sus obligaciones y al mismo tiempo satisfacer sus necesidades básicas que diariamente deben enfrentar.



