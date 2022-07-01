La FEF presentó al diputado nacional Luis Basterra un proyecto de medidas para fortalecer a las PyMEs argentinas

El presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), contador Enrique Zanin, informó que la institución, en un trabajo conjunto con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Formosa, presentó formalmente al diputado nacional justicialista Luis Basterra, presidente de la Comisión Permanente de Economías y Desarrollo Regional de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto de medidas extraordinarias destinado a preservar la continuidad y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas argentinas.

Zanin explicó que la iniciativa fue elaborada a partir del análisis de la compleja realidad que atraviesan las PyMEs de todo el país, afectadas por la retracción del consumo interno, los elevados costos financieros, el incremento permanente de los costos operativos, la elevada presión tributaria, la competencia derivada de las importaciones y las dificultades para acceder al crédito productivo, una combinación de factores que pone en riesgo la continuidad de numerosas empresas y miles de puestos de trabajo.

"Este proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre la Federación Económica de Formosa y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con el objetivo de aportar propuestas concretas que permitan sostener el entramado productivo nacional. Las PyMEs son el principal generador de empleo privado y el motor de las economías regionales, por lo que entendemos que necesitan herramientas excepcionales para atravesar esta etapa", afirmó el titular de la FEF.

En ese sentido, explicó que el documento propone la implementación de una moratoria tributaria extraordinaria que permita regularizar obligaciones impositivas en condiciones acordes con la realidad económica actual. Asimismo, plantea la incorporación de las deudas originadas en fiscalizaciones dentro de regímenes especiales de regularización, la adecuación de los planes de facilidades de pago para que resulten financieramente viables, la suspensión de nuevas medidas cautelares mientras las empresas regularicen su situación fiscal y la creación de líneas de financiamiento para capital de trabajo, destinadas a sostener la producción, preservar el empleo y fortalecer las economías regionales.

Zanin destacó la predisposición del diputado nacional Luis Basterra para recibir la propuesta y canalizarla dentro del ámbito legislativo, considerando que se trata de un aporte técnico elaborado desde instituciones que mantienen un contacto permanente con el sector productivo.

"Confiamos en que este proyecto pueda ser analizado y transformarse en una herramienta que brinde previsibilidad a las pequeñas y medianas empresas. Proteger a las PyMEs significa defender el trabajo argentino, la producción y el desarrollo de nuestras economías regionales", concluyó el presidente de la Federación Económica de Formosa.



