ADEFCA compartió un locro popular para celebrar el Día de la Independencia junto a la comunidad

En el marco del Día de la Independencia, (ADEFCA) realizó un tradicional locro patrio destinado a sus afiliados y a toda la comunidad, en una jornada de encuentro, integración y celebración de nuestra identidad nacional.

El secretario general de ADEFCA e integrante de la CEA, Víctor Alarcón, destacó que eligieron conmemorar esta fecha tan significativa compartiendo la mesa con la comunidad, convencidos de que la solidaridad y el compromiso son valores que fortalecen el tejido social.

"Quisimos pasar este Día de la Patria sirviendo a nuestra gente. Creemos que los grandes objetivos se alcanzan cuando trabajamos unidos, con respeto, solidaridad y un fuerte compromiso con el bien común", expresó Alarcón.

El dirigente sindical señaló además que este tipo de actividades reflejan el espíritu de la institución, que busca estar presente no solo en la defensa de los derechos de los trabajadores, sino también promoviendo acciones que fortalezcan la unidad, la fraternidad y los valores patrióticos.

Finalmente, agradeció a todos los afiliados, colaboradores y vecinos que participaron de la jornada, reafirmando que ADEFCA continuará impulsando espacios de encuentro y trabajo conjunto, convencida de que una comunidad organizada y solidaria es el mejor camino para construir un futuro con más oportunidades para todos.