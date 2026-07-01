El Vicegobernador celebró junto a la comunidad educativa los 96 años de la EPEP N°82

El establecimiento, fundado en 1930, tuvo su primera sede en la avenida 9 de julio y la intersección de la calle Paraguay.

Este viernes 31 de julio, el vicegobernador de la provincia, Eber Solís, participó de los festejos por el 96° aniversario de la EPEP N°82 “Luis Gaspar Ruiz” de esta ciudad capital y destacó el “compromiso de sus docentes y el acompañamiento permanente de las familias”.

“La educación es un pilar del Modelo Formoseño, porque construye presente y futuro con una comunidad organizada ¡Felicidades a toda la comunidad educativa por 96 años de compromiso, amor y futuro!”, expresó.

Por su parte, la directora de la Institución, Mónica Griselda Argüello, puso en valor estos 96 años de trayectoria y de “caminar juntos” porque “continuamos con el legado histórico y cultural fundacional de la escuela 82”.

“Allá en 1930, fue un 26 de julio, que nació; todas las escuelas nacen por una necesidad, pero nació en la 9 de julio y Paraguay, un lugar que se llamaba La Curva, donde el tranvía hacía su parada para dejar a los empleados de la fábrica de tanino. Así nace la escuela 82 con la mayoría de los niños paraguayos”, recordó.

Y añadió: “Se llamó República Dominicana antes, su primer director fue don Luis Gaspar Ruiz; y cuando se cambió acá ya con este edificio, la bautizaron con su nombre, para hacerle honor”.

Asimismo, Argüello valoró la visita del Vicegobernador que “nos sorprendió gratamente” y lo consideró “un amigo más allá del cargo” porque “prometió muchas veces que iba a venir y por su agenda no podía” pero “hoy nos vino llegando de sorpresa, así que más que felices con su presencia, con acompañarnos y por hablar de distintos temas del ámbito escolar y no tanto”.

“Quiero agradecerles a los maestros por la humildad, por el compromiso, por la responsabilidad y por cada día darle un poquito más a nuestros niños, no solamente matemática, lengua, sociales, sino amor y atención, que es lo que todos los niños se merecen y es el pilar fundamental de este Modelo Formoseño”, aseguró.







