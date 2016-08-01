El Hospital de Ibarreta colabora con los alumnos en el aprendizaje de contenidos para la Feria de Ciencias

Profesionales del Servicio de Nutrición desarrollaron un taller en la EPEP N° 409 donde aportaron conocimientos sobre alimentación saludable, tema seleccionado este año por las niñas y los niños de 6° grado.

En el marco de la Feria de Ciencias anual organizada por el Gobierno de Formosa, que reúne a establecimientos educativos de los distintos niveles de la provincia, el Servicio de Nutrición del Hospital Distrital de Ibarreta llevó adelante un taller destinado a estudiantes de la EPEP N° 409, con el objetivo de acompañarlos en la preparación del proyecto que presentarán en este importante evento educativo.

La actividad estuvo dirigida a los alumnos de 6º grado, quienes este año eligieron como eje de trabajo la alimentación saludable. Durante la jornada, el equipo de salud desarrolló iniciativas lúdicas, didácticas y muy participativas que tuvieron como principal objetivo abordar las funciones de los alimentos.

La directora del Hospital Distrital de esta localidad, la doctora Vivian González, destacó que este tipo de acciones reflejan el trabajo articulado entre los sectores de salud y educación en beneficio de los escolares y de toda la comunidad.

“Cada vez que una institución educativa nos convoca, respondemos con el mayor compromiso porque entendemos que la promoción de la salud también se construye en las escuelas. Poder colaborar con los estudiantes en la preparación de su proyecto para la Feria de Ciencias es una experiencia muy valiosa”, expresó.

Asimismo, señaló que el intercambio permitió fortalecer conocimientos sobre alimentación saludable mediante actividades dinámicas y recreativas que favorecen un aprendizaje significativo.

“Las niñas y los niños participaron con mucho entusiasmo en los juegos y las distintas propuestas que preparó el equipo de nutrición. De esta manera, pudieron comprender las funciones que cumplen los alimentos en el organismo y reforzar conceptos que luego ellos mismos expondrán en la Feria de Ciencias”, comentó la doctora.

Más adelante, remarcó nuevamenteque este tipo de acciones conjuntas apuntan a consolidar el vínculo entre el sistema de salud y otras instituciones del Gobierno provincial, en este caso “con esta escuela de nivel primario donde se están formando nuestras nuevas generaciones”.

Aseguró que esa modalidad permite acompañar la formación integral de los estudiantes, promoviendo desde edades tempranas hábitos saludables que impactan positivamente en su calidad de vida. “Desde nuestro hospital, siempre estamos predispuestos a colaborar con las instituciones de Ibarreta en cada proyecto capaz de sumar al bienestar y al desarrollo de nuestros niños y adolescentes”, culminó.



