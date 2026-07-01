Jornada de controles de salud en el CDI “Nuestra Señora de Guadalupe”

Día tras día, el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano mantiene las acciones destinadas a cuidar la salud de las infancias en las distintas etapas de su desarrollo.

A fin de garantizar el acceso a la salud desde la primera infancia, el centro de salud del barrio Guadalupe llevó adelante una jornada de controles integrales en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) "Nuestra Señora de Guadalupe", destinada a las niñas y niños que concurren diariamente a esa institución.

Durante la actividad, el servicio de enfermería realizó evaluaciones antropométricas que incluyeron controles de peso, estatura y talla, además de otros exámenes específicos según cada caso. A su vez, los pequeños recibieron atención médica pediátrica y fueron vacunados de acuerdo con las dosis establecidas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones para la franja etaria comprendida entre los cuatro meses y los tres años.

La directora de estecentro de salud, la odontóloga Valeria Venica, explicó que el operativo permitió hacer un relevamiento el estado general de salud de los niños y actualizar los esquemas de vacunación.

"En esta oportunidad aplicamos la vacuna contra la fiebre amarilla, que corresponde a una única dosis a los 18 meses de edad y que, en nuestra zona, debe repetirse con un refuerzo a los 11 años”, mencionó.

Agregó, que también fue aplicada la vacuna antigripal pediátrica a los niños de entre seis meses y dos años, además de las dosis destinadas a pacientes con patologías de base a partir de los dos años “más otras vacunas contempladas en el Calendario Nacional para estas edades", detalló.

La profesional remarcó que los controles periódicos durante la primera infancia son fundamentales porque permiten acompañar el crecimiento y el desarrollo de los niños, detectar de manera precoz posibles trastornos en la salud o enfermedades y actuar oportunamente.

"Los primeros años de vida son primordiales para el desarrollo físico, neurológico y emocional. Por eso es tan importante realizar controles de salud de manera periódica, ya que nos permiten evaluar cómo está creciendo el niño o niña y brindar el tratamiento necesario en el momento adecuado", sostuvo.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto y articulado entre las instituciones posibilitan dar a un efectivo acompañamiento a las infancias y a sus familias y a través de eso, lograr un mejor seguimiento a su estado de salud y facilitarles, al mismo tiempo, el acceso a las vacunas y a los controles médicos".

Para cerrar, Venica hizo notar que desde el Ministerio de Desarrollo Humano se continúa promoviendo este tipo de jornadas en las diferentes instituciones de la comunidad dedicadas al cuidado de las infancias como en los establecimientos educativos, entendiendo que la prevención y la vigilancia exhaustiva constituyenlas principales herramientas para proteger la salud y favorecer un desarrollo pleno desde los primeros años de vida.



