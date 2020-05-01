En todo el país solo 250 mil usuarios lograron inscribirse al subsidio al gas

Gialluca señaló que, esto representa solo el 6% del Ex Programa Hogar que tenía 4 millones de hogares en todo el País, reemplazado por el “Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados” (SEF), el cual, exige una Reinscripción Obligatoria, el nuevo sistema de asistencia, en Formosa llega tan solo a no más de unas decenas de familias, con el agravante de que, de los 600 mil habitantes, 170 mil hogares utilizan gas envasado y tan solo 76 poseen gas por red-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que lo habíamos advertido desde el primer día, reemplazar el Programa Hogar por otro que obliga a un nuevo empadronamiento digital, iba a dejar afuera a los hogares que más necesitan el subsidio al gas. Claramente no se trata de una falta de interés, sino de un profundo desconocimiento de las Autoridades Nacionales de la Secretaría de Energía en relación a cómo viven millones de hogares vulnerables en el Interior de la Argentina, la escasa conectividad, sumada a las dificultades para realizar trámites digitales y demoras administrativas. Por ello, cuando el Estado Nacional traslada toda la carga del trámite al usuario más vulnerable, el resultado es el que tenemos actualmente: menos beneficiarios, menos acceso a la energía y más exclusión. Ante este panorama, en el día de la fecha, instamos al Subsecretario de Eficiencia e Informatización Energética de la Nación, Antonio Milanese, resuelva la Nulidad interpuesta en el mes de abril contra la Disposición Nº 1/26 de la Secretaría de Energía. Los fundamentos son contundentes, ya que, a dos meses de abierta la convocatoria, el ritmo de reinscripción resultó muy lento y todavía resta reincorporar al nuevo régimen a la inmensa mayoría de los que tenían subsidio. El Funcionario Provincial, propuso que se utilice a la ANSES o al Banco Nación, para acelerar el reempadronamiento o aprovechar el padrón ya armado del -Programa Hogar- para reinscribir de oficio en lugar de exigir un trámite nuevo, dado el carácter vulnerable del universo objetivo. El nuevo esquema, exige a los beneficiarios del antiguo Programa Hogar ratificar su situación socioeconómica bajo los nuevos parámetros del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RSEF). Quien no se reempadrone queda dado de baja de forma automática, y es aquí donde estamos hablando del usuario de garrafas, que forma parte de sectores muy vulnerables, que viven en lugares alejados donde hay mucha gente que no está conectada, no tiene teléfonos inteligentes, ni se enteran de los trámites que deben realizar. El resultado es que, los mismos deben pagar hoy $35.000 por garrafa y utilizando por las bajas temperaturas 3 o 4 durante el mes, afrontan gastos por $150.000 aproximadamente.

Requisitos y dónde anotarse: La asistencia quedó reservada estrictamente a hogares sin conexión a la red de gas natural cuyos ingresos del grupo familiar sean iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales y no posean autos con menos de tres años de antigüedad, tres o más inmuebles, aeronaves ni embarcaciones de lujo. La compra de la garrafa deberá ser obligatoriamente a través de las billeteras virtuales BNA+ y MODO, incluyendo a todos los bancos adheridos a esta plataforma de pagos. De esta manera, el subsidio opera como reintegro directo en el momento de la operación. La inscripción se realiza en el sitio subsidios-energia.argentina.gob.ar. Por último, Gialluca, dio a conocer el listado de comercios o empresas adheridas en nuestra provincia a este nuevo sistema y que fue publicado por la Secretaría de Energía, siendo hasta la fecha los siguientes: * Bigatti Angel Luis – Ruta Nacional 11 km 1178 descendente y Gendarmería Nacional. * OPESSA Formosa – Av. Gobernador Gutnisky 1701. * ACA Formosa – Gobernador Gutnisky 3025. SERVICOM SCC – Trinidad González 805. * Combustibles San Pedro SRL – Av. Pantaleón Gómez y González Lelong. * Yunka Combustible SA – Av. Néstor Kirchner 5500 y Santiago del Estero. * Leyba Combustibles SRL – Av. 25 de Mayo 598 y Mitre. * Distribuidora del Oeste SRL – Arturo Frondizi 3740. * Cruz Monje Hilda Irma – Bº Orquídeas MZ 1 PC 21. * Sánchez Gloria Elizabeth – Bº San Isidro Labrador, calle Winter 2738. * Ibarra Teresa – Av. Perón Mz 54 PC 13. * Blanco Cesar Anibal – Eva Perón Mz 40 Pc 18.



