Hallaron restos óseos humanos y un cajón de pequeñas dimensiones

• La Policía Científica confirmó que se trata de huesos y un cráneo

El personal de la Subcomisaría Antenor Gauna tomó intervención tras el hallazgo de restos óseos humanos, en un campo ubicado sobre la Ruta Provincial N° 2, camino a la localidad de Mojón de Fierro.

Este último jueves, alrededor de las 19:30 horas, un hombre de 56 años denunció en la dependencia policial que horas antes juntaba leña en el campo San Miguel, a unos 2.000 metros del Cementerio 2 de Noviembre del barrio 8 de Marzo, cuando halló huesos que parecían de una persona.

De inmediato los uniformados fueron hasta el lugar, en formar conjunta con personal de la Delegación Policía Científica y tras la pericia se determinó que efectivamente eran restos humanos. En el sitio también se encontró un cajón de pequeñas dimensiones.

El caso fue informado al juez de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Rubén Antonio Spessot, quien dispuso que se realice una nueva inspección ocular con luz natural y que posteriormente se coordine el traslado de los restos óseos a la Morgue Judicial.