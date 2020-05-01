Investigan robo de dinero en un supermercado del barrio San Miguel

La investigación continúa para identificar a los autores del hecho

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera iniciaron una investigación tras un robo perpetrado en un comercio del barrio San Miguel, donde desconocidos se apoderaron de una importante suma de dinero en efectivo y del DVR del sistema de videovigilancia.

El hecho ocurrió este lunes entre las 2:50 y las 3:00 horas, en un supermercado ubicado sobre avenida González Lelong al 800 de esta ciudad. Según la denuncia radicada por una empleada del comercio, dos hombres ingresaron al local luego de violentar la persiana metálica ubicada en el acceso.

Una vez en el interior, los delincuentes sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo correspondientes a la recaudación del fin de semana, además de una caja de madera con dinero destinados al cambio y un equipo DVR del sistema de videovigilancia.

Tras concretar el ilícito, los autores escaparon del lugar a bordo de una motocicleta de gran cilindrada.

En la escena trabajaron efectivos de la Policía Científica e Informática Forense, quienes realizaron las pericias correspondientes, el levantamiento de rastros y la extracción de registros fílmicos de interés para la investigación.

Por el hecho se inició una causa judicial, caratulado Robo, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial.

Asimismo, se libraron oficios de colaboración a las distintas dependencias policiales para lograr la individualización y aprehensión de los responsables, además del recupero de los bienes sustraídos. (Con foto)





Fue sorprendido por los propietarios cuando sustraía varios bienes de una vivienda en el barrio Liborsi





• De inmediato uniformados llegaron al lugar, lo detuvieron y trasladaron a la dependencia





Efectivos de la Zona Cuatro del Comando Radioeléctrico Policial verificaron un requerimiento en calle Atilio Cabrera al N°700 del barrio Liborsi y detuvieron a un sujeto que fue demorado por los vecinos.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:00 horas de este lunes, cuando los policías acudieron a la vivienda ubicada en mencionado barrio.

Allí se entrevistaron con los propietarios y vecinos quienes comentaron que momento que regresaban al inmueble observaron a un sujeto que se encontraba dentro de la propiedad y trasladaba varias pertenencias.

Al notar que fue descubierto arrojó los objetos que estaba llevando consigo, trepó un tejido perimetral y se dio a la fuga, siendo perseguido y demorado metros más allá por un familiar de la damnificada.

En esos momentos, uniformados de la Zona 4 llegaron al sitio, detuvieron al sujeto y lo trasladaron hasta la dependencia policial, donde fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia.



