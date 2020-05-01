Clorinda: Investigan la sustracción de dinero del interior de un camión

• Según el análisis de registros fílmicos, dos sujetos en motocicleta cometieron el ilícito frente a una vivienda

Policías de la Subcomisaría 1° de Mayo y dependencias del área de la Unidad Regional Tres despliegan una importante investigación por la sustracción que estaba en un camión, frente a una casa, en el barrio 1° de Mayo de la segunda ciudad.

El hecho se registró el domingo último, alrededor de las 16:00 horas, y una mujer denunció que dos hombres vestidos con ropa oscura, a bordo de una motocicleta de 125 cilindradas, ingresaron a un camión estacionado en el lugar y sustrajeron un bolso con una importante suma de dinero para luego darse a la fuga.

Además, comentó que el dinero correspondía a la recaudación de una actividad comercial vinculada al rubro cárnico.

En el lugar, los efectivos trabajan sobre las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, material que resulta de interés para orientar la investigación e identificar a los presuntos autores.

Por su parte, el personal de la Delegación de Policía Científica realizó las actuaciones procesales.

Desde la Jefatura de la Unidad Regional Tres se dispuso un amplio trabajo de investigación con la participación de las dependencias del área, de la Delegación del Departamento de Informaciones Policiales y de la Brigada de Investigaciones, a fin de dar con los responsables y recuperar el dinero sustraído.











