El Hospital de El Potrillo aplicó 60 dosis de vacunas en los barrios La Paz y Mancilla

Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención en la comunidad, el equipo de inmunizaciones acercó las vacunas del Calendario Nacional a vecinos de todas las edades.

Como parte del trabajo comprometido que realiza este nosocomio, ubicado en la zona oeste formoseño, para garantizar el acceso a la vacunación en las comunidades originarias, criollas y en parajes que integran su área programática, se llevó a cabo un amplio operativo de inmunizaciones en los barrios La Paz y Mancilla.

El resultado de este exitoso accionar fue un total de 60 dosis aplicadas correspondientes a las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.

Para ello, los profesionales recorrieron ambos barrios de la localidad, acercando las dosis a niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, embarazadas y pacientes con distintas condiciones de salud que pudieron completar y actualizar sus esquemas de vacunación.

“Fue una jornada muy positiva en donde se llegó a los barrios La Paz y Mancilla, y en la cual muchas personas de distintas edades completaron sus esquemas de inmunización para estar al día con sus vacunas”, expresó el director del Hospital de El Potrillo, el licenciado Orlando Eren.

Señaló que se trató de una acción muy importante “para facilitarle a la población el acceso a las vacunas que están disponibles de forma gratuita ya que son un medio clave para protegerse de enfermedades”.

En ese marco, explicó que, en esta recorrida, los inoculadores pusieron énfasis en la Campaña de Vacunación Antigripal que se encuentra vigente en toda la provincia.

“El invierno es la temporada de mayor circulación de los virus respiratorios. Por eso, se insiste en la aplicación de la vacuna antigripal a los grupos de riesgo, a fin de prevenir las formas graves que pude desarrollar la gripe, sobre todo, en los más vulnerables”, acentuó y agregó: “Esta vacuna disminuye el riesgo de las complicaciones, internaciones e incluso los fallecimientos asociados a esta enfermedad”.

Además, el licenciado Erén, destacó que este tipo de operativos forman parte de una estrategia permanente que lleva adelante el Hospital de El Potrillo. “Como nos indica el gobernador Gildo Insfrán, el objetivo es que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a las vacunas”, declaró.

En tanto, definió, que para dar cumplimiento a ese lineamiento “se viene trabajando de manera continua dentro del hospital y también en terreno, llevando a las comunidades los servicios que tenemos, incluyendo la vacunación y promoviendo la prevención para cuidar la salud y la vida", concluyó.



