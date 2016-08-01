“Hay una recesión tremenda” en el país por las medidas del Gobierno nacional

Los sectores productivos atraviesan “momentos malísimos”, alertó el titular de la cartera económica provincial.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, puso en valor las políticas llevadas a cabo desde la gestión del gobernador Gildo Insfrán, que tienen al ser humano como el principio y fin de todas las políticas del Estado, a contramano del Gobierno de Javier Milei, quien sostiene un plan basado en un mentiroso equilibrio fiscal, ajuste monetario y desregulaciones, política económica que provocó una profunda recesión y caída del consumo en el país.

Al participar del acto central por el 52° aniversario del paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón, el cual se desarrolló en la tarde de este miércoles 1º de julio, lamentó la “difícil situación que están atravesando los jubilados y los trabajadores en general” por las medidas que viene materializando la gestión libertaria.

“Hoy las industrias, los comercios y la construcción están pasando momentos malísimos”, señaló, diferenciando que a determinadas áreas como petróleo, gas y litio “les está yendo bien”. No obstante, alertó que ello “no mejora en absoluto la situación de los argentinos”.

Manifestó que “la recesión tremenda” que existe en el país originada por el fuerte ajuste fiscal del Gobierno de Milei golpeó de lleno el poder adquisitivo, provocando una caída prolongada en el consumo masivo. “Este es el modelo de país que tenemos”, reprobó contundente.

En total contraste, el ministro Ibáñez hizo notar que “para el gobernador Insfrán las prioridades son los medicamentos, los alimentos, los salarios de los agentes públicos, así como los programas sociales para aborígenes y la fuerte apuesta a la educación”.

Del mismo modo, subrayó que las obras públicas con financiamiento provincial “se seguirán haciendo, pero a un ritmo más reducido”, ya que “la apuesta del Modelo Formoseño” es continuar robusteciendo el desarrollo provincial ante el complicado contexto nacional.



