Inician las actividades en el Paraíso de los Niños por el receso invernal

Se desarrollarán a partir del próximo lunes 13 y se extenderán hasta el domingo 26, a partir de las 15 horas.

Comenzaron las vacaciones de invierno en la provincia de Formosa, motivo por el cual se pondrán en marcha actividades recreativas en el Paraíso de los Niños para disfrutar de este receso escolar en la ciudad capital.

“Como todos los años, el receso invernal lo pasaremos en el Paraíso de los Niños, ya que el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Secretaría General y los demás organismos que trabajan en conjunto, pondremos a disposición este gran complejo para que desde el lunes 13, durante estas dos semanas, las familias formoseñas puedan disfrutar”, destacó la directora del Parque Infantil, la profesora Guadalupe Robles.

En declaraciones recabadas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), informó que se contarán con diversos atractivos, como los kartings, la Casita del Lago, los botes a pedal, el trencito “Ramal Formosa”, así como peloteros, la pista de educación vial, etcétera.

“Estuvimos coordinando las tareas para que todo sea una verdadera fiesta y las familias puedan disfrutar de estas propuestas”, subrayó.

De este modo, a partir del lunes 13 hasta el domingo 26, a partir de las 15 horas, “vamos a estar en el Paraíso”, invitando “a que nos acompañen en estas vacaciones de invierno”, cerró.



