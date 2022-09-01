Con fondos provinciales avanzan las obras públicas en Laguna Blanca

En el marco de las políticas de infraestructura que el Gobierno de Formosa sostiene a lo largo y ancho del territorio provincial, el intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, destacó el avance de diversas obras locales clave para la comunidad.El jefe comunal subrayó que, a pesar de las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional, “el Estado provincial garantiza la continuidad de los trabajos, gracias a la previsión política y administrativa del gobernador Gildo Insfrán”.Entre los proyectos que se ejecutan en la localidad, detalló el normal desarrollo de la pavimentación de avenidas con sus respectivas obras complementarias, el avance en las etapas finales de las plantas de agua potable y la reactivación de soluciones habitacionales.“Tenemos prácticamente 80 viviendas que se están concluyendo gracias al Tesoro de la provincia”, precisó.En este sentido, Lemos valoró el impacto directo que tiene la obra pública “en la generación de empleo genuino” para los habitantes de la zona, significando “un fuerte respaldo para las familias y un motor para la economía regional” en un contexto nacional adverso.Además de las viviendas y obras viales, el intendente mencionó el avance en la infraestructura del Club 8 de Diciembre y las nuevas sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo municipal.Y resaltó que “vemos el avance progresivo de este modelo de provincia que va transformando nuestra comunidad”, recordando las palabras del primer mandatario provincial: “Él se ha cansado de decir que vamos a seguir avanzando, quizás más lento, pero no vamos a dejar de avanzar en la construcción de esta comunidad que nos merecemos”.Al ser consultado sobre las consecuencias del recorte de fondos por parte del Estado nacional hacia las provincias, Lemos fue categórico al asegurar que “de no haber existido dicho ajuste, las obras ya estarían culminadas”.“Estoy convencido de que es mucho el perjuicio que se está provocando, sobre todo a provincias administradas por el justicialismo, pero principalmente a Formosa”, lamentó.No obstante, ratificó el rol protagónico y estratégico del gobernador Insfrán en el escenario político del país al destacar que “tenemos el faro del justicialismo nacional”.Y aseveró que “como presidente tanto del Partido Justicialista de Formosa como del Congreso Nacional Justicialista, estamos orgullosos de él y de su protagonismo, que a nivel nacional sigue impactando y da buenos resultados a la hora de la verdad”, concluyó.





