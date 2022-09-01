El 30 de julio se realizará una Feria Ganadera Paippera en El Chorro

La fecha fue confirmada por el titular del Instituto PAIPPA, cuyo organismo brinda un permanente asesoramiento y apoyo en insumos a los productores de toda la provincia de Formosa.

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA Rubén Casco se refirió al trabajo que lleva adelante el organismo, el cual planifica la realización de una nueva Feria Ganadera Paippera en la localidad de El Chorro.

Ubicada en el Departamento Ramón Lista, en el extremo oeste formoseño, se hará este evento el próximo jueves 30 de julio, por ese motivo, indicó que “esta semana se verificará cómo avanza la vacunación en la región”, puntualmente, “de la antiaftosa y antibrucélica obligatoria en todo el territorio provincial”.

Se hará hincapié en ello, pero “principalmente en las familias que ya están inscriptas para participar de la feria”, donde adelantó que se esperan “muy buenos precios regionales”.

En otro orden de temas, confirmó el funcionario que este martes 14 está previsto realizar el pago correspondiente a la venta de los chivitos paipperos del oeste formoseño en la feria PAIPPA de la ciudad capital así como en el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña.

En ese sentido, recordó que esa actividad se realizó la semana pasada por el Día de la Independencia Argentina. Se organizó una feria extraordinaria con la venta de este producto tan demandando por los consumidores, lográndose una “muy buena venta”, distinguió.

Casco, también, comentó que los chivitos eran de la zona de El Chorro y El Potrillo, donde mujeres originarias los crían. Y marcó que “en el centro oeste provincial hay mucha producción con buena genética lograda a partir del trabajo sostenido de la Cabaña Provincial Caprina y el CEDEVA de Laguna Yema”.

Continuando con la entrevista con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), ahondó en las ferias paipperas que se siguen desarrollando con normalidad los viernes en tres puntos en la ciudad de Formosa.

Del mismo modo, afirmó que en el interior provincial también se trabaja en ello, informando que este martes habrá jornada de comercialización de la producción local en las localidades de Villafañe y Villa Dos Trece.

De esa manera, se dará continuidad a las ferias semanales. “Al igual que los viernes se realizan también en Riacho He Hé, Misión Tacaaglé, Laguna Blanca y en la ciudad de Clorinda”, precisó.

Asimismo, recordó que los puntos de venta en la ciudad capital son en el Polideportivo del barrio La Paz, en la calle Padre Grotti, más precisamente en el playón del Instituto PAIPPA, y también en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

“El objetivo, como siempre, es que nuestras familias productoras vendan muy bien y que los consumidores puedan así adquirir alimentos de calidad y a precios accesibles”, fortaleciéndose así a la producción primaria formoseña.

Trabajo coordinado

Para lograr esto, es fundamental el permanente “asesoramiento técnico, la entrega de semillas y otras actividades productivas que lleva adelante el organismo”, en una acción conjunta y coordinada “con los Municipios del interior y referentes”.

Mediante esa articulación, se definen en cada comunidad los espacios de venta para las ferias, añadió, sumando que “en ellas se hace hincapié en brindar calidad en la atención a los consumidores”, asesorando para eso a los pequeños productores siempre con el fin de que “puedan vender muy bien”, reiteró.

Finalmente, expuso que el balance es positivo, sobresaliendo la producción hortícola en todo el interior y, en particular, acotó que este año la siembra de cosecha de segunda permitió a muchas familias cumplir con el aporte solidario a escuelas, centros comunitarios y de salud, que es “una premisa del Gobierno provincial” que da respuestas a las necesidades alimentarias de la población en general.



























