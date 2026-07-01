Perdurar en el tiempo sirviendo a Formosa es la consigna de la Sociedad "Castañeda

La Sociedad Protectora de la Educación “Carlos Castañeda” celebra hoy el 123º aniversario de su fundación. De la centenaria institución dependen además la Biblioteca Popular “Dr. Martín Ruiz Moreno”, el Instituto Superior Privado “Robustiano Macedo Martínez” y el Club “Estudiantes”.

Se trata de una entidad pionera dedicada a atender las necesidades de la comunidad en distintos campos sociales, teniendo a la igualdad de oportunidades como eje conductor de sus acciones.

En su carácter de organización no gubernamental, la Sociedad “Castañeda” posee una trayectoria intachable en el seno de la sociedad formoseña, con importantes aportes en materia cultural, educativa y deportiva.

Entre los valores que destacan su labor figuran: el sentido de pertenencia, la solidaridad, la seriedad, el respeto y la vocación ética de quienes la fundaron y prosiguieron una tarea fecunda destinada a la promoción del pueblo formoseño.

Casi a la par de la historia de Formosa

El origen de la Sociedad Protectora de la Educación se remonta al año 1891, por lo que bien podría ser considerada como una de las primeras instituciones del entonces Territorio Nacional de Formosa.

Si bien no hay precisiones sobre cuánto duró este primer período, se toma como fecha referencial la de la segunda fundación ocurrida el 12 de Julio de 1903, ya que a partir de allí se dio continuidad a la tarea que ha encarado hasta la actualidad.

En esa fecha, Carlos Castañeda -junto a cinco ilustres vecinos de la entonces Villa Formosa- decide fundar nuevamente la Sociedad Protectora de la Educación, preocupados por la situación escolar de los niños de menores recursos que habitaban el pequeño poblado.

Tiempo después se irían sumando nuevos logros: primero la creación de la Biblioteca Popular "Dr. Martín Ruiz Moreno" que acaba de cumplir 116 años de trayectoria institucional; así como la puesta en marcha posteriormente de un establecimiento terciario de prestigio académico como el Instituto Superior Privado "Robustiano Macedo Martínez" fundado en 1981 y finalmente la concreción de innumerables lauros deportivos conquistados por el Club "Estudiantes" y su escuela de Basquetbol, desde el año 1987 hasta hoy, sin dejar de mencionar que gerencia desde el 2004 el proyecto deportivo gubernamental “La Unión de Formosa”. De esta manera, esta entidad, señera de la historia provincial, cumple ciento veintitrés años de incansable labor, al servicio de la cultura, la educación y el deporte de Formosa.