Hirió a un hombre con arma blanca y lo aprehendieron

⁠El hecho ocurrió en el barrio El Palomar, frente a una estación de servicio

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina detuvieron a un joven acusado de agredir con un arma blanca a otro hombre, en el barrio El Palomar de esta ciudad.

La intervención se concretó días atrás, tras un requerimiento cursado a través de la línea de emergencias ECO 911, por un hecho registrado en la avenida Esteban Laureano Maradona y Segunda, frente a una estación de servicio.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre de 35 años tendido en el suelo, con una herida en una de sus piernas.

La víctima manifestó que momentos antes mantuvo un altercado con otro sujeto, quien lo lesionó con un arma blanca y luego se dio a la fuga.

De inmediato, personal del SIPEC brindó asistencia médica al lesionado y lo trasladó hasta el Hospital del Distrito 8, donde quedó internado.

Ante la gravedad del hecho, se dispuso un rápido operativo de búsqueda del presunto autor, con la colaboración de personal del Destacamento Desplazamiento Rápido Distrito Cinco.

Como resultado del despliegue policial, minutos después policías aprehendieron al sospechoso, un joven de 24 años, en inmediaciones del sector, además del secuestro del arma blanca que habría sido utilizada durante la agresión.

Por su parte, personal de Policía Científica realizó la documentación del elemento secuestrado y de las actuaciones procesales.

El detenido fue trasladado hasta la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.